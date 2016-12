Animation zeigt: Das geschah am Tag, als Anis Amri den Terror nach Berlin brachte

79 Stunden lang versetzte Anis Amri die Welt in Zorn, Abscheu und Angst. Dann setzten zwei Polizisten in Mailand dem Spuk ein Ende. Sie erschossen den Tunesier, der am Montag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt zwölf Menschen in den Tod gerissen haben könnte.

Eine Animation zeigt nun, was sich vor der Horror-Nacht in Berlin abgespielt haben muss. Im Video oben seht ihr mehr.

(pb)