Es wird gefährlich auf Bayerns Straßen. Am Vormittag ist vor allem in Südbayern mit Glatteis zu rechnen, da der leichte Regen am Boden gefriert.

Gebietsweise kommt es auch zu dichtem Nebel mit einer Sichtweite von unter 150 Metern.

Wo ihr besonders aufpassen solltet, seht ihr im Video oben.

(pb)