Kino an Weihnachten: Filmtipps für die Feiertage

Was wollen wir schauen? - Von Weihnachten bis Neujahr: die besten Filme im Kino

Die Feiertage 2016 im Kino

Ja, 2016 war ein grandioses Kinojahr. isnotTV, Partner von Huffington Post, stellt sie euch vor: die besten Newcomer des Jahres, die man vor 2017 definitiv noch sehen muss.

Die besten Sci-Fi-, Fantasy- und Superhero-Filme

Und dieses Weihnachten erwarten Zuschauer die volle Bandbreite an übernatürlichen Blockbustern. Mit mutigen Rebellen in "Rogue One”, "Fantastische Tierwesen”, flinke Assassinen in "Assassin’s Creed" und Magier "Doctor Strange".



Während die Welt gespannt auf Star Wars VIII wartet, kommt Rogue One in die Kinos. Der Film erzählt die packende Vorgeschichte zu Krieg der Sterne: "Rogue One" konzertiert sich auf den Kampf der Rebellen gegen das Imperium vor dem Auftauchen Luke Skywalkers.

Welches waghalsige Manöver war nötig, damit Prinzessin Leia in Star Wars IV die Pläne des Todessterns zu den Rebellen bringen konnte? Das erfahren Fans in diesem Film. (Mit Felicity Jones, Diego Luna)

Mit diesem Fantasyfilm gibt Joanne K. Rowling ihr Debüt als Drehbuchautorin. Der neue Held ist ein Magie-Zoologe namens Newt Scamander. "Harry Potter"-Fans kennen ihn als Autor des Schulbuchs “Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind”. V

or Entstehung dieses Standardwerks hat der exzentrische Scamander allerdings viele unglaubliche Abenteuer erlebt. Alles begann 1926 in New York. (Mit Eddie Redmayne, Katherine Waterston)

Nur wenige Videospielreihen haben über die letzten Jahre so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie "Assassin’s Creed". Nun wird die Geschichte in einen Kinofilm gebannt.

Callum Lynch ist mit dem Wissen seiner Vorfahren in Kontakt getreten und muss es nun nutzen um einen mächtigen Templerorden in der Gegenwart auszuschalten. (Mit Michael Fassbender, Marion Cotillard)

Der ehemalige brillante Arzt Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) wird nach einem alles verändernden Autounfall in die Kunst der Magie eingeweiht. Ausgebildet von der mysteriösen Ältesten (Tilda Swinton) des Ordens Kamar-Taj muss der frischgebackene Magier Doctor Strange die Welt vor der Invasion dunkler Mächte aus anderen Dimensionen retten. (Mit Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor)

Die besten Drama- und Actionfilme

Aber dieses Weihnachten ist nicht nur fantastisch - es ist auch spannend. Egal ob Zuschauer sich für Aliens in "Arrival" , eine rätselhafte Frau in "Girl on the Train", den Piloten "Sully" oder die Ölkatastrophe "Deepwater Horizon" entscheiden.

Zuschauer kennen dieses Szenario: Aliens kommen aus dem All um die Menschheit zu vernichten. Aber was, wenn die Aliens eigentlich friedlich sind und die Menschen nur einen Weg finden müssen um mit ihnen zu kommunizieren?

Dieser pazifistische Gedanke macht "Arrival" zu einem Rebell des Sci-Fi-Genres. Doch nicht alle Erdbewohner in Arrival denken so friedlich. (Mit Amy Adams, Jeremy Renner)

Was ist Wirklichkeit und was Einbildung? Rachel ist sich sicher Hinweise auf einen Mord zu haben, doch wegen ihrer Alkoholsucht glaubt ihr die Polizei nicht.

Vor allem weil sie die verschwundene Nanny Megan eigentlich überhaupt nicht kennt. Um so mehr weiß sie aber über die Familie, bei der Megan arbeitete: ihren Ex-Mann Tom und seine neue Frau Anna.

Ist das ganze ein Eifersuchts-Verbrechen oder sagt Rachel die Wahrheit? (Mit Emily Blunt, Haley Bennett)

Die Notlandung eines Passagierflugzeugs im Hudson River macht den in die Jahre gekommenen Piloten Sully zum Volkshelden. Doch Ermittlungen werfen ihm vor, dass die Wasserlandung unnötig war.

Der Film zeigt eindrucksvoll, wie die Glaubwürdigkeit eines Mannes, der zahlreichen Menschen das Leben gerettet hat durch statistische Analysen und Ermittlungen der Behörden immer mehr ins Wanken gerät. (Mit Tom Hanks, Aaron Eckhart)

Eine schreckliche Naturkatastrophe entbrannte 2010, als Bohrungen auf der Ölforderplattform Deepwater Horizon schief liefen. Eine weitere Tragödie ereignete sich auf der Bohrinsel selbst, die infolge des Ölaustritts explodierte. Der verzweifelte Kampf ums überleben zahlreicher Arbeiter wurde in diesem Film packend inszeniert. (Mit Mark Wahlberg, Kurt Russell)

Die besten Kinderfilme zu Weihnachten im Kino

Auch für die ganze Familie gibt es viel Auswahl im Kino. Disney-Prinzessin "Vaiana" sticht in See, "Sing" zeigt animierte Tiere in einer Casting-Show, "Petterson und Findus" müssen Weihnachten retten und die "Trolls" sorgen für jede Menge Stimmung.

Pünktlich zu Weihnachten erscheint der neue Film aus dem Hause Disney. Prinzessin Vaiana muss ihre Insel im Südpazifik retten. Zusammen mit dem Halbgott Maui bricht sie zu einem großen Abenteuer auf, dass sie weit hinaus auf den Ozean führt. (Mit Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson)

Koala Buster muss sein Variete-Theater retten und er hat einen ungewöhnlichen Plan. Eine große Castingshow soll seiner Spielstätte zu neuem Glanz verhelfen. Unter den Kandidaten sind außergewöhnliche Talente, jedes bringt seine eigene bewegende Geschichte mit, die nicht selten von Schicksalsschlägen geprägt wurde. (Mit Matthew McConaughey, Reese Witherspoon)

Weihnachten steht vor der Tür und Kater Findus ist in der perfekten Stimmung für die Bescherung. Doch dann verletzt sich Petterson - fällt Weihnachten nun aus? Das kann Findus nicht zulassen.

Er muss seinen ganzen Mut zusammen nehmen, nur dann kann das Fest gerettet werden. (Mit Max Herbrechter, Stefan Kurt)

Zuschauer kennen sie als beliebtes Spielzeug, in diesem Animationsfilm bekommen die Trolle mit den bunten Wuschelhaaren ihr ganz eigenes Abenteuer. Sie führen in ihrem bunten Zauberreich ein vergnügtes Leben, doch dann werden einige von ihnen von einem großen Gegner entführt. Mutige Heldentaten und die Kraft der bunten Zauberhaare sind nun gefragt! (Mit Anna Kendrick, Justin Timberlake)

Die besten Komödien

Auch zum Lachen dürfen einige Highlights dieses Weihnachten nicht fehlen. "Willkommen bei den Hartmanns" mit ihrem Flüchtling Diallo, die schreckliche Sängerin "Florence Foster Jenkins" einen Bank-Coup in "Vier gegen die Bank" und Woody Allens "Cafe Society".

Die Flüchtlingsthematik geht uns alle an: Mutter Hartmann (Senta Berger) möchte etwas bewegen und nimmt einen afrikanischen Flüchtling auf. Auch in der eigenen Familie ist nicht jeder davon begeistert.

Doch als die Aufnahme harte Reaktionen von Außen provoziert, müssen die Hartmanns und ihr Schützling Diallo fest zusammen halten. (Mit Senta Berger, Heiner Lauterbach)

Sie ging in die Geschichte ein als die schlechteste Sängerin aller Zeiten. Die Millionenerbin Florence Foster Jenkins (Meryl Streep), hatte ihr Leben der Kunst verschrieben und wurde von ihrem Ehemann St. Clair Bayfield (Hugh Grant) stets ermutigt. Ausgestattet mit dem besten Pianisten beginnt sie ihre Karriere - nur leider fehlt ihr völlig das Talent. (Mit Meryl Streep, Hugh Grant)

Drei Männer haben ihr Vermögen einer Bank anvertraut - und alles verloren. Ein Anlangeberater wurde dafür belangt und unschuldig gefeuert. Zu viert schwören sie nun Rache, die nur eine mögliche Gestalt annehmen kann: Einen Banküberfall. (Mit Antje Traue, Til Schweiger)

Liebesdramen in der Großstadt, keiner versteht sich auf dieses Thema so gut wie Woody Allen. In seinem neuen Film versucht der junge Bobby in den 1930er Jahren sein Glück in Hollywood zu machen. Dabei verliert er auch sein Herz, nur leider an die falsche Frau. (Mit Jesse Eisenberg, Kristen Stewart)