"Vampire Diaries"-Staffelfinale: Sind Damon und Enzo noch zu retten?

Die Mystery-Serie "Vampire Diaries" wird im Jahr 2017 nach Staffel acht enden. Die letzte Folge der siebten Staffel ist nun auch über die deutschen Fernsehbildschirme geflimmert - und hat einige Fragen aufgeworfen. Wer oder was hat Damon und Enzo zu blutlüsternen Killern gemacht? Werden Stefan und Co. die beiden finden? Sind sie überhaupt noch zu retten? Und kehrt Nina Dobrev tatsächlich zum Serienfinale zurück? Einen Ausblick auf die letzte Staffel, die bereits in den USA ausgestrahlt wird, gibt es hier: Achtung, Spoiler!

Damon und Enzo

Interessante Fakten über "Vampire Diaries" erfahren Sie in diesem Clipfish-Video

Damon Salvatore (Ian Somerhalder) und Enzo St. John (Michael Malarkey) setzen ihren mörderischen Streifzug in Staffel acht fort. Sie töten munter weiter, ehe endlich aufgeklärt wird, wer oder was hinter ihrem Killerinstinkt steckt. So viel sei verraten, das Wesen steckt im Körper einer sexy Dame. Sie hat nicht nur die Kontrolle über den Blutdurst der beiden Vampire, sondern kann auch deren Erinnerungen manipulieren. Wird Damon Elena (Nina Dobrev) nun vergessen? Ein Opfer, das Damons Killerinstinkt zu spüren bekam, dürfte ihm seine schlafende Freundin allerdings nach dem Erwachen kaum verzeihen können...

Bonnie

Bonnie Bennett (Kat Graham) dachte, sie hat in Enzo endlich ihre große Liebe gefunden. Verbissen kämpft sie darum, den Vampir auf seinem Todesfeldzug zu stoppen und ihn zu sich zurückzuholen. Wer anfangs Bedenken hatte, ob diese Paarung einen in den Bann zieht, sollte spätestens nach den herzergreifenden Szenen, die in den neuen Folgen warten, alle Restzweifel beiseiteschieben. Die Fans wünschen sich für Bonnie nichts sehnlicher als ein Happy End. Doch ob ihr das vergönnt ist, bleibt weiter offen. Und wird die Hexe jemals ihre magischen Kräfte wieder bekommen?

Stefan und Caroline

Für Stefan (Paul Wesley) und Caroline (Candice King) läuft es zu Beginn der Staffel prächtig - zumindest in Liebesdingen. Sie wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und Caroline kann sich zudem über ein funkelndes neues Accessoire freuen. Bereits seit Monaten kursiert der Hashtag "#junewedding" durch die sozialen Netzwerke. Doch ob es eine Hochzeit geben wird, steht in den Sternen. Stefan bringt einmal mehr ein großes Opfer, das ihn nicht nur seine Liebe zu Caroline, sondern sogar sein eigenes Leben kosten kann...

Alaric und Matt

Alaric (Matthew Davis) hat alle Hände voll zu tun. Er ist Papa zweier niedlicher Töchter, versucht diese gemeinsam mit seiner Ex-Verlobten Caroline aufzuziehen und will mehr über das Monster in Erfahrung bringen, das Damon und Enzo verschleppt hat. Von seiner Bruderschaft mit Damon ist jedoch nicht mehr viel übrig - schon gar nicht als seinen Kindern nach dem Leben getrachtet wird. Könnte er seinem einstigen besten Freund wirklich einen Pfahl durchs Herz jagen? Der abtrünnige Matt (Zach Roerig) taucht in Staffel acht doch wieder auf - und hat eine überraschende Begleitung an seiner Seite!

Kehrt Nina Dobrev zurück?

Im siebten Staffelfinale war Nina Dobrevs Stimme bereits zu hören. Doch wird sie in den letzten Folgen von Staffel acht noch einmal als Elena Gilbert zu sehen sein? Dank etlicher Rückblenden ist sie mehr als präsent in den ersten sieben Folgen. Lediglich neun kommen noch, denn es ist eine verkürzte finale Runde. Showrunnerin Julie Plec sagte im Oktober zu "ET Online": "Ich weiß, dass sie zu 100 Prozent dabei sein will. Und ich will sie natürlich auch zu 100 Prozent dabei haben." Nun heißt es Daumen drücken, dass es klappt, die Zeitpläne zu koordinieren. Denn ein Serienfinale ohne Elena Gilbert dürfte den wenigstens Fans gefallen...