Putin und Trump kündigen drastische atomare Aufrüstung an

Während des Wahlkampfes hatte seine Kritiker Donald Trump vorgeworfen, er könne mit einem Twitter-Post einen Atomkrieg auslösen. Diese Befürchtungen erscheinen nun erschreckend real.

Gestern kündigte der designierte US-Präsident eine nukleare Aufrüstung seines Landes an - per Twitter.

Die amerikanische Atomwaffenkapazität müsse "massiv gestärkt und ausgebaut" werden, bis der Rest der Welt im Umgang mit Nuklearwaffen "zur Vernunft kommt", twitterte Trump am Donnerstag.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. Dezember 2016