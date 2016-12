Tamme Hanken: Nach seinem Tod kehrt der XXL-Ostfriese ins TV zurück

Ein Wiedersehen mit Tamme Hanken (1960-2016, "Der Knochenbrecher on Tour"): Der im Oktober überraschend verstorbene XXL-Ostfriese kehrt posthum auf die TV-Bildschirme zurück. Wie kabel eins jetzt bestätigte, wird der Sender die sechsteilige Doku-Reihe "Neues vom Hankenhof - Tamme forever" ab dem 7. Februar immer dienstags um 20:15 Uhr ausstrahlen. Darin wird Carmen Hanken, die Ehefrau des Tierchiropraktikers, im Mittelpunkt stehen.

Die Witwe des Pferdeflüsterers blickt hoffnungsvoll ins neue Jahr: "Ich möchte zusammen mit dem Hankenhof-Team weiter in Tammes Sinne wirken und Tieren Gutes tun - mit dem guten Geist von Tamme, der für immer an unserer Seite stehen wird", erklärt sie. In den geplanten sechs Folgen wird sie das Lebenswerk des legendären Knochenbrechers fortführen, aber auch auf frühere Patienten zurückblicken. Darüber hinaus wird auch Tamme Hanken zu sehen sein: kabel eins will in der Doku bisher unveröffentlichte Szenen des XXL-Ostfriesen zeigen.

