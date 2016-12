Der russische Präsident Wladimir Putin will seinen Marinestützpunkt im syrischen Tartus vergrößern. Das bestätigte der Kreml am Freitag.

Putin habe einen Deal mit Syrien geschlossen, die Anlage in der Küstenstadt zu erweitern. Außerdem soll der Pakt russischen Militärschiffe in syrischen Gewässern erlauben.

Momentan sei die Basis, die 1971 gebaut wurde, für moderne Kriegsschiffe zu veraltet.

