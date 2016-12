Im Finale der Trilogie stehen sich 5 verfeindete Heere am Einsamen Berg gegenüber: "Der Hobbit 3" ist neu auf Netflix | Warner Bros. Pictures

Es weihnachtet auf Netflix und das bedeutet: Die Hobbit-Trilogie findet in "Der Hobbit 3 - Die Schlacht der fünf Heere" ihr fulminantes Ende. In "Der Krieg des Charlie Wilson" setzen sich Julia Roberts und Tom Hanks in ihren Rollen als Angehörige der politischen US-High Society gegen die Folgen des Afghanistankriegs ein.

In der neuen Netflix-Serie "Travelers" tauchen sechs Zeitreisende aus der Zukunft im 21. Jahrhundert auf. Der Teenager Jim versucht derweil in "Trolljäger" sich mit seiner neuen Existenz als Troll zurechtzufinden.

In "Inside Man" soll eine beispiellose Banken-Intrige aufgedeckt werden: ein Schlagabtausch zwischen Clive Owen, Denzel Washington und Jodie Foster.

Am Einsamen Berg entscheidet sich alles: Thorin Eichenschild und sein Zwergengefolge haben den Drachen Smaug vertrieben, doch noch andere Wesen Mittelerdes wollen ihnen die Schätze des Drachenhords streitig machen, besonders den kostbaren Arkenstein. Zwerge, Elben und Menschen stehen vor einer blutigen Auseinandersetzung - bis die Orks dazu kommen. In all dem Wirrwarr spielt der titelgebende Held Bilbo Beutlin eine kleine aber entscheidende Rolle beim Ausgang der Schlacht. (Mit Ian McKellen, Martin Freeman)

Charlie Wilson (Tom Hanks) ist eigentlich texanischer Kongressabgeordneter, aber auch ein ausschweifender Lebemann. Seine ehemalige Affäre Joanne Herring (Julia Roberts) möchte seine Macht nutzen und erpresst ihn, damit er afghanischen Flüchtlingen vor den Zuständen im nahen Osten hilft.

Beim Besuch eines afghanischen Flüchtlingslagers wird dieses Thema auch zu einer Herzensangelegenheit Wilsons. (Mit Tom Hanks, Julia Roberts)

In der neuen Netflix-Serie Travelers werden sechs Zeitreisende aus einer fernen Zukunft in unsere Zeit geschickt um die Menschheit vor den anstehenden Katastrophen zu bewahren. Ein Archiv aus Social-Media-Plattformen ist ihr Beleg, doch vorerst bleiben sie undercover.

Der wirkliche Knackpunkt, so erkennen sie schnell, sind die komplizierten und verstrickten Beziehungen der Menschen im 21. Jahrhundert. (Mit MacKenzie Porter, Nesta Cooper)

In dieser US-amerikanischen Animationsserie, dreht sich alles um den 15-jährigen Jim, der durch ein magisches Amulett in einen Troll verwandelt wird. Der einfache Schulalltag ist damit gelaufen, stattdessen müssen Jim, sein Freund Toby und auch der Troll Blinky mutig gegen das Böse kämpfen.

Und natürlich bleibt die Frage offen: Was hat es mit dem mysteriösen Amulett auf sich? (Mit Ron Perlman, Kelsey Grammer)

Detective Keith Frazier (Denzel Washington) jagt den Kriminellen Dalton Russell (Clive Owen), der eine Bank in New York City überfallen hat.

Doch Russell geht es aber nicht um das Geld: Er will die Beute zum unregistrierten Schließfach des kriminellen Bank-Vorsitzenden Arthur Case (Christopher Plummer) bringen. Allerdings hat es die einflussreiche Anwältin Madeleine White (Jodie Foster) übernommen, die Vergangenheit Cases zu vertuschen. (Mit Denzel Washington, Clive Owen)