Mit diesen heißen Tipps verführst du Frauen garantiert

Was macht einen Mann zum Womanizer? Wie gewinnst du Frauen für dich, die nach einem erotischen Abenteuer suchen? Das wollte das Casual-Dating-Portal C-Date kürzlich von seinen Userinnen wissen. Die Antworten sind ziemlich überraschend.

Kurze Erklärung vorweg: Casual Dating ist ein neuer Dating-Trend im Netz, bei dem es ausdrücklich nur darum geht, einen Partner für unverbindliche erotische Treffen zu finden. Casual-Dating-Agenturen wie C-Date helfen Frauen und Männern, ihre geheimen Fantasien zu verwirklichen. Die Aussagen der C-Date-Nutzerinnen verraten daher ziemlich viel darüber, wann Frauen Männer attraktiv finden.

Überraschung: Geld und Aussehen bedeuten Frauen relativ wenig

Muss man ein Superheld sein, um Frauen um den Finger zu wickeln? Klare Antwort von C-Date-Userin Sabrina (31): „Auf gar keinen Fall. Denn mich kann ein Mann weder mit seiner Brieftasche noch allein durch sein schönes Gesicht verführen. Beim Casual Dating zählen schon andere Skills.“ Welche das sind? „Er sollte sehr charmant, aber selbstbewusst auftreten, er sollte das Date aktiv gestalten. Humor ist auch sehr wichtig, denn wir Frauen lachen gern. Und natürlich gute Manieren. Wir Ladys lassen uns gern von einem echten Gentleman bezaubern, der uns Blumen mitbringt, die Tür aufhält und in den Mantel hilft. Wenn er mich so gekonnt umgarnt, erhöht das seine Attraktivität enorm – und dann stehen die Chancen für einen sinnlichen Abend und eine prickelnde gemeinsame Nacht sehr gut.“

Im Bett zählen Geduld und Kreativität

Was einen Mann zum guten Liebhaber macht, verrät C-Date-Nutzerin Natascha (28): „Ganz wichtig: Ein ausgiebiges, erotisches Vorspiel, damit ich mich entspannen und auf ihn einstimmen kann. Dabei sollte er geduldig und kreativ sein. Es erregt mich zum Beispiel, wenn er auf mich eingeht und auf die Signale meines Körpers hört. Besonders heiß finde ich Männer, die im Bett Kreativität an den Tag legen, meine Lust ganz langsam steigern und im Bett auch mal lachen können – Sex sollte keine todernste Angelegenheit sein. Mit so einem Mann habe ich den größten Spaß bei einer knisternden Casual-Dating-Nacht!“

Also aufgepasst, liebe Herren: Nehmt euch die Ratschläge der C-Date-Ladys zu Herzen. Dann wird euer nächstes Casual Date mit Sicherheit ein voller Erfolg. Beim Casual Dating ist absolut alles möglich.