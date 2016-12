Carmen Electra glitzerte von Kopf bis Fuß

Bei einer Veranstaltung in Los Angeles funkelte Carmen Electra (44, "Baywatch") in einem goldenen Glitzerkleid. Die Robe war zwar vorne hoch geschnitten, hatte aber einen großen Rückenausschnitt, der für einen sexy Touch sorgte. Das leicht transparente Abendkleid von Jovani Fashion lag eng an, was die Figur der Schauspielerin betonte. Außerdem war es bodenlang, weshalb ihre Schuhe verdeckt wurden.

Dazu kombinierte sie eine grau-beige Clutch. Ihre Nägel hatte Electra in einem roségoldenen Ton lackiert, an ihren Fingern trug sie große bernsteinfarbene Ringe. Auch beim Make-up setzte die 44-Jährige auf Glitzer: Neben Mascara entschied sie sich für goldenen und schwarzen Lidschatten. Ihre Wangen setzte sie mit ein wenig Rouge und schimmerndem Highlighter in Szene. Auf die Lippen hatte die Amerikanerin nudefarbenen Lipgloss aufgetragen. Ihre langen Haare hatte die Blondine geglättet, sie ließ sie offen über ihre Schultern fallen.

Ein ähnliches Kleid, wie das von Electra, gibt es hier