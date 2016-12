Anwalt soll Ivanka Trump angeschrien haben - das hat unangenehme Folgen für seine Familie

Ein Anwalt aus Brooklyn musste einen Flug von New York nach San Francisco verlassen - er soll die Tochter des künftigen Präsidenten Donald Trump belästigt haben.

Trump reiste mit ihrem Ehemann, Jared Kushner, und ihren Kindern. Wie die britische Tageszeitung "Dailymail" berichtet, soll der Mann während des Boardings zu ihr gesagt haben: "Ihr Vater ruiniert unser Land."

Laut dem Bericht soll er sie zudem angeschrien haben: "Warum ist sie in unserem Flug? Sie sollte privat fliegen." Der Anwalt reiste mit seinem Ehemann und seinem Kind. Die Familie musste das Flugzeug nach dem Vorfall verlassen.

Der Ehemann des Anwalts, der der "Dailymail" zufolge ein Unterstützer von Trumps Rivalin Hillary Clinton ist, soll den Vorfall auf dem Kurznachrichtendienst Twitter anders geschildert haben:

"Mein Ehemann drückte seinen Unmut in einem ruhigen Ton aus. Die JetBlue-Mitarbeiter überhörten das und warfen uns raus."

