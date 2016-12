IS veröffentlicht Video, das Anis Amri zeigen soll

Eine Zusammenfassung seht ihr im Video oben

Das IS-Sprachrohr Amak hat ein Video veröffentlicht, das den mutmaßlichen Berlin-Attentäter Anis Amri zeigen soll. Amri soll in dem gut drei Minuten langen Video dem IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi die Treue schwören und einen Angriff auf Ungläubige ankündigen.

Die "Bild"-Zeitung mutmaßt, dass Amri auf einer Fußgänger-Brücke am Berliner Nordhafen steht.

#ISIS' 'Amaq Agency released a video of #Berlin attacker Anis Amri pledging to group, declaring desire to avenge Muslims slain in airstrikes pic.twitter.com/RAlFbUMdfC — SITE Intel Group (@siteintelgroup) December 23, 2016

Bereits am Dienstag hatte die Terrormiliz den Angriff auf den Weihnachtsmarkt in Berlin für sich in Anspruch genommen. Amak hatte im Internet gemeldet, dass ein IS-Kämpfer für den Angriff verantwortlich gewesen sei.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mahnte daraufhin zur Besonnenheit. "Diese angebliche Bekennung des sogenannten Islamischen Staates - das ist ja in Wahrheit eine Terrorbande - haben wir gerade erst bekommen", sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend in der ARD.



