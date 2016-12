Heiße Abenteuer im Winter: Casual Dating

Der brandneue Dating-Trend im Internet verspricht bei frostigen Temperaturen prickelnde Abhilfe durch mehr Feuer im Liebesleben. Auf Websites wie C-Date lodert jetzt die Flamme der Leidenschaft besonders stark.

Im Winter verstecken wir uns gern in unserer heimischen Höhle vor Eis und Schnee. Wenn wir uns doch nach draußen wagen, dann nur dick eingepackt in Mütze, Schal und Anorak. Nicht gerade sexy. Trotzdem macht unsere Libido keinen Winterschlaf. Kein Wunder also, wenn das beliebte Casual-Dating-Portal C-Date diesen Winter Rekorde knackt: 20.000 neue User pro Tag wollen in der beliebten Online-Community auf die Jagd nach dem richtigen Date für eine leidenschaftliche Liebesnacht gehen.

Geheime Fantasien werden beim Casual Dating Wirklichkeit

Die Verlockung ist groß: Bei C-Date melden sich Frauen und Männer an, die Lust auf unkomplizierte Abenteuer ohne weitere Verpflichtungen verspüren. Dabei werden mit aufgeschlossenen Singles oft die geheimsten Fantasien verwirklicht: „Beim Casual Dating lebe ich meine intimen Wünsche und Vorlieben vollkommen frei aus, ohne Gedanken an Verpflichtungen oder Tabus. Das gibt mir den ultimativen Kick für mein Liebesleben“, gesteht C-Date-Userin Ann-Kathrin (26).

Vor allem Frauen sind von sinnlichen Begegnungen fasziniert

Überraschenderweise sind es nicht nur Männer, die bei C-Date ein Rendezvous für eine leidenschaftliche Nacht suchen. Gerade Frauen erliegen immer häufiger der Faszination dieser unverbindlichen Begegnungen der sinnlichen Art: Inzwischen liegt der Frauenanteil bei C-Date bereits bei über 56 Prozent. Das liegt unter anderem daran, dass sich die Gesellschaft in den letzten Jahren weiter emanzipiert hat: „Es ist heute absolut kein Problem mehr, wenn eine Frau ein selbstbewusstes und aktives Sexualleben führt“, erklärt C-Date-Userin Anita (36), von Beruf Psychologin.

Im Winter ist die körperliche Liebe ein besonderer Genuss

Die Hormone spielen nicht nur im Frühjahr verrückt: Vor allem in der Winterzeit fühlen sich Frauen und Männer zum anderen Geschlecht stark hingezogen, weil körperliche Nähe und vor allem der sexuelle Höhepunkt zur Ausschüttung von haufenweise Glückshormonen führen, die wichtig sind, um Winterdepressionen vorzubeugen. „Casual Dating ist daher eine echte Wohltat für unsere Gesundheit“, bestätigt C-Date-Expertin Tamara. Außerdem wärmt doch erfahrungsgemäß nichts effektiver Körper und Seele als ein erotisches Abenteuer.