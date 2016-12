Vin Diesel ist von dieser brasilianischen Youtuberin begeistert

Vin Diesel (49, "Fast & Furious") ist einfach ein Charmeur. In einem Interview mit einer brasilianischen YouTuberin flirtete der Schauspieler, was das Zeug hielt. Offensichtlich hat Carol Moreiras Schönheit den Star ganz durcheinander gebracht. Er unterbrach sie beim Reden und machte ihr viele Komplimente: "Leute, wirklich. Seht euch an, wie schön sie ist. Wie soll ich hier sitzen, wenn ich auf so eine Schönheit schaue? Sie ist so schön."

Und dabei blieb es nicht, er ging sogar vor ihr auf die Knie und sagte: "Ich liebe sie. Sie ist so verdammt sexy. Ich kann das Interview nicht machen. Jungs, bin ich der einzige, der das sieht?" Die Brasilianerin lachte die ganze Zeit verlegen und wusste verständlicherweise nicht so recht, was sie darauf antworten soll. Vin Diesel weiß eben, wie man mit Frauen spricht...

