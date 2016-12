Diese Eigenschaften machen eine Frau für Männer begehrenswert

Immer mehr Frauen sind dafür Feuer und Flamme: Casual Dating, die Online-Suche nach prickelnden Liebesabenteuern ohne Verpflichtungen bei Agenturen wie C-Date. Weil der Frauenanteil inzwischen extrem hoch ist, müssen sich die Ladys schon ein bisschen anstrengen, wenn sie die Männer beim Casual Dating bezaubern wollen. Hier kommen erotische Tipps von Männern mit Casual-Dating-Erfahrung.

Die Zeiten, in denen sich Männer beim Casual Dating um die Damen reißen mussten, sind schon längst vorbei. Heute sind die leidenschaftlichen Mädels beispielsweise beim Portal C-Date klar in der Überzahl: Mehr als 56 Prozent der 30 Millionen aktiven User in der Casual-Dating-Community sind Frauen, Tendenz weiter steigend. Wir haben männliche C-Date-User ganz offen nach ihren Vorlieben, Wünschen und Erwartungen in puncto Frauen befragt – mit überraschenden Ergebnissen.

Nicht das Aussehen ist beim Casual Dating entscheidend

„Äußerliche Kriterien sind mir nicht besonders wichtig“, erklärt C-Date-Nutzer Peter (36), Ingenieur aus Regensburg. Der groß gewachsene, sportliche Mann steht auf andere Qualitäten: „Am wichtigsten ist mir, dass eine Frau Humor hat und auch im Bett einfach mal lachen kann. Schließlich wollen wir beim Casual Dating Spaß haben und uns beim Sex ganz locker zusammen ausleben.“

Für Raul (33), Toningenieur aus Hamburg, zählt beim Casual Dating vor allem Romantik: „Ich geb‘s zu – ich bin ein hoffnungsloser Romantiker und will von einer Frau bezaubert werden“, gesteht der feingliedrige Spanier mit dem schwarzen Lockenschopf. „Ein gemeinsames Schaumbad bei Kerzenlicht mit einem schönen Glas Wein und leiser Musik bringt mich richtig in Stimmung für eine knisternde Liebesnacht, in der alle Träume wahr werden.“

Kreativität und Offenheit für neue Erfahrungen im Bett gefallen Männern

„Absolut überwältigt war ich von einer attraktiven, reifen Dame, die beim C-Date die strenge Lehrerin gespielt hat“ erzählt Sven (25), Fitnesstrainer aus München. „Sie brachte mich dazu, ihr all ihre intimen Wünsche ohne Widerspruch zu erfüllen. Ihre Dominanz zu erleben war unheimlich prickelnd.“

Markus (26), Student und Bartmodel aus Köln legt Wert auf eine gewisse Experimentierfreudigkeit in Liebesdingen: „Blümchensex ist mir zu langweilig. Beim Casual Dating suche ich das außergewöhnliche Erlebnis. Kreativität, Offenheit und Fantasie im Bett machen für mich eine Frau besonders begehrenswert“, verrät der muskulöse junge Mann mit den kunstvollen Rosen-Tattoos an den drahtigen Unterarmen.

Seine Erfahrungen mit Casual Dating liefern ohnehin ein positives Bild: „Ich probiere gern neue Stellungen und Liebestechniken aus. Zum Glück gibt‘s bei C-Date schon viele Mädels, die so denken wie ich und sich beim Casual Dating einfach ohne Hemmungen ihrer Leidenschaft hingeben.“