"Die 2 - Gottschalk und Jauch gegen alle" geht in die nächste Runde

Am Freitag um 20.15 Uhr auf RTL

Im Video erklären wir euch, wie ihr "Die 2 - Gottschalk und Jauch gegen alle" und andere Sendungen von RTL im Livestream sehen könnt

"Die 2 - Gottschalk und Jauch gegen alle" im Livestream sehen: Neue Herausforderungen und neue Gegner warten auf die besten Freunde Thomas Gottschalk und Günther Jauch.

Das Team Gottschalk-Jauch fordert erneut 500 motivierte Kandidaten heraus. Die Siegprämie beträgt mindestens 100.000 Euro. Seit zwei Shows fließt der Gewinn vom Team "Gottschalk & Jauch" in den Jackpot. Ganz Deutschland war aufgerufen, sich als Herausforderer zu bewerben. Aus Tausenden Bewerbern wählte RTL 500 Studiokandidaten aus, die als Herausforderer gegen Gottschalk und Jauch antreten werden.

Wie funktioniert's? Jeder Kandidat erhält ein Abstimmungsgerät. Gemessen wird, ob die Frage richtig und wie schnell sie beantwortet wird. Der Studiokandidat, der am Ende der Sendung in der kürzesten Zeit die meisten richtigen Antworten gegeben hat, tritt im spannenden Schlussspiel persönlich gegen Thomas Gottschalk und Günther Jauch an und hat die Chance, den Jackpot zu knacken.

"Die 2 - Gottschalk und Jauch gegen alle" live sehen

"Die 2 - Gottschalk und Jauch gegen alle" seht ihr am Freitag um 20.15 Uhr auf RTL und im Livestream. Das geht bei dem Streamingdienst von RTL, TVnow. Dieser ist allerdings nur für 30 Tage kostenfrei, danach ist ein gebührenpflichtiges Abo nötig.

Auch bei den Kooperationspartnern der Huffington Post, Magine TV und TV Spielfilm live, könnt ihr RTL live sehen. Dazu müsst ihr deren kostenpflichtiges Premium-Paket abonnieren.

Wer eine kostenlose Alternative sucht, die gibt es auch: In der RTL-Mediathek werden die Folgen von "Die 2 - Gottschalk und Jauch gegen alle" nach der Ausstrahlung für mindestens sieben Tage zur Verfügung gestellt. Ohne Abo oder Gebühren - und zwar wann ihr wollt.

(cho)