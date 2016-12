Charlie Sheen: Mit "Mad Families" kommt er zurück ins TV

Im November 2015 hat Schauspieler Charlie Sheen (51, "Two and a Half Men") öffentlich bekannt gegeben, dass er HIV-positiv ist. Seitdem drehten sich die Schlagzeilen um seine Diagnose und weniger um seine berufliche Karriere. Doch am 12. Januar 2017 kehrt er auf die Bildschirme zurück. Im ersten Trailer zum TV-Film "Mad Families", der auf Youtube veröffentlicht wurde, zeigt sich Sheen taktlos wie eh und je.

Wie es Charlie Sheen mit seiner HIV-Diagnose geht, erfahren Sie auf Clipfish

In dem Film geht es um drei Familien, die am Wochenende des 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, aufgrund eines Buchungsfehlers alle den gleichen Campingplatz gebucht haben. Es dauert nicht lange, bis Chaos ausbricht. Neben Sheen ist auch Leah Remini (46, "King of Queens") zu sehen. Der Film wird als Sheens großes Comeback angepriesen. Der erste Blick auf seine Rolle scheint aber wenig Neues zu Tage zu fördern: Die Figur erinnert durchaus an Charlie Harper...