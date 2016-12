TV-Tipps: Das dürfen Sie am Donnerstag nicht verpassen

20:15 Uhr, Das Erste: Ziemlich beste Freunde, Komödie

Der junge Driss (Omar Sy) kommt gerade aus dem Knast und benötigt eigentlich nur einen Nachweis für das Arbeitsamt, als es ihn in das luxuriöse Pariser Domizil des vermögenden Philippe (François Cluzet) verschlägt. Dieser sitzt nach einem schweren Unfall bewegungsunfähig im Rollstuhl und sucht einen neuen Pfleger. Driss' frecher Auftritt hinterlässt Eindruck bei dem von seinem Schicksal verbitterten Philippe, so bietet er ihm eine Arbeitsstelle auf Probe an. Wie sich herausstellt, hat er genau die richtige Wahl getroffen.

20:15 Uhr, ProSieben: Wild - Michael Mittermeier LIVE, Comedyshow

Neue Zocker, neues Spiel: Volles Risiko für die Chance auf zwei Millionen Euro! Bei "Wer wird Millionär? - Das große Zocker-Special" müssen die Kandidaten Mut zum Risiko beweisen und Nerven aus Stahl haben. Günther Jauch begrüßt wieder Kandidaten, die neben einem guten Allgemeinwissen das Risiko lieben. Denn: Nur wer mutig genug ist, die ersten neun der 15 Fragen ohne die Verwendung eines Jokers zu beantworten, hat die Chance, als zweifacher Millionär den Ratestuhl verlassen zu können.

20:15 Uhr, RTL: Wer wird Millionär? Das Winnetou-Special, Quizshow

Bei Günther Jauch und beim Kultklassiker ist alles möglich! In einer Doppelfolge spielen acht Kandidaten in einer klassischen Auswahlrunde um den Platz in der Mitte. Die Fragen der Auswahlrunde sind zum Thema "Winnetou". Der normale Spielmodus ist leicht modifiziert. Der Moneytree wird mit normalen Fragen (Ausnahme siehe "Winnetou-Frage") und den üblichen Gewinnsummen bestückt. Das neue Special präsentiert sich mit verschiedenen, thematisch passenden Winnetou-Elementen, wie z.B. spezielle Fragen, spezielle Joker und Filmausschnitte aus dem hochkarätig besetzten RTL-Event-Dreiteiler.

20:15 Uhr, kabel eins: Der Glöckner von Notre Dame, Zeichentrickabenteuer

Aus seinem Glockenturm über den Dächern von Paris verfolgt der Glöckner Quasimodo das bunte Treiben des Festes der Narren. Er beschließt trotz Verbot, zusammen mit seinen Freunden, den steinernen Figuren Hugo, Victor und Lavern, das große Fest auf dem Marktplatz zu besuchen. Nur kurz wird er dort von den Menschen als frischgekrönter "König der Narren" gefeiert - bis die Menge entsetzt feststellt, dass er gar keine Maske trägt. Lediglich Esmeralda begegnet ihm freundschaftlich.

20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Kochsoap

Mitten im Brandenburger Naturschutzgebiet "Talsperre Spremberg" liegt die abgeschiedene Gaststätte und Ferienanlage "Heidehof Bagenz". Betreiber Kai (45) verliebte sich Hals über Kopf in das 35.000 Quadratmeter große Grundstück und hoffte auf das große Touristengeschäft. Doch schon die Neueröffnung ließ den gelernten Restaurantfachmann und Informatiker ratlos zurück. Kaum ein Gast fand den Weg durch den Wald, um die gutbürgerlichen Speisen von Koch Christian (34) kennenzulernen. Können die Kochprofis schnellstmöglich einen Lösungsweg finden, damit Kais Gastronomen-Karriere nicht schon vorbei ist, ehe sie überhaupt begonnen hat?