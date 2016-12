Nicole Kidman hat bereits vier Kinder

"Ich kann gar nicht erwarten, Großmutter zu werden!"

Nicole Kidman (49, "Moulin Rouge") hat in einem Interview dem australischen "Women's Weekly"-Magazin verraten, dass sie gerne Oma werden würde. Auf den Wunsch kam die Schauspielerin während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Lion". In dem Film spielt Kidman die Mutter eines adoptierten Sohnes, der seine indische Heimatstadt aufspürt, als er erwachsen wird. Die Oscar-Gewinnerin hat bereits vier Kinder. Ihre älteste Tochter Isabella wäre mit 24 Jahren schon in einem Mutter-würdigen Alter. Sie ist das gemeinsam adoptierte Kind von Kidman und ihrem Ex-Mann Tom Cruise.

Bestellen Sie hier den Skandal-Film "Eyes Wide Shut" mit Nicole Kidman