"Oh krass": So sehr hat sich Daniela Katzenberger verändert

Daniela Katzenberger (30) hat in den letzten Jahren im Fernsehen tiefe Einblicke in ihr Leben gewährt. Auch auf Facebook postet sie gerne ganz ungeniert Fotos, auf denen sie ungeschminkt zu sehen ist. Doch über diese neuen Vorher-Nachher-Bilder war die Katze sogar selbst überrascht. Eines zeigt sie im Jahr 2011, das andere stammt von 2016. "Oh krass", lautet ihr Kommentar dazu, dahinter hat sie den Tränen lachenden Smiley gesetzt.

Auf den Fotos ist deutlich zu erkennen, wie sehr sie sich in den letzten fünf Jahren verändert hat. Nicht nur ihre blonde Mähne ist nun heller, sondern auch ihre Haut. Zudem hat ihr Gesicht markantere Züge angenommen. Die tätowierten Augenbrauen von damals sind nun verschwunden und weiter nach unten gewandert. Die Wimpern sind nach wie vor in dichtes Schwarz getaucht, doch ihren Lidschatten wählt sie nun dezenter. "Was gefällt euch besser", fragt sie ihre Fans.

Was Weihnachten bei Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis so los ist, erfahren Sie auf Clipfish

So reagieren die Fans

"Schönheit kommt mit dem Alter. Perfektes Beispiel dafür", schreibt ein weiblicher Fan. "Großartige Entwicklung", lobt eine weitere Anhängerin. "Egal rechts oder links. Eine sehr coole, hübsche Frau", findet hingegen ein männlicher Verehrer. Etliche Fans bescheinigen der Katze, schon damals hübsch gewesen zu sein, nur heute strahle sie eben mehr. "Du bist einfach erwachsen und mehr Frau geworden", so eine Dame.