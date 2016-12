Der Jahresrückblick mit Comedian Dieter Nuhr

Am Donnerstagabend um 22.00 Uhr im Ersten

Im Video: Das Erste im Livestream sehen - so geht's

"Nuhr 2016" im Livestream: Dieter Nuhr blickt am Donnerstagabend im Ersten auf das Jahr 2016 zurück. Gewohnt humorvoll spricht der mehrfach ausgezeichnete Comedian über die Ereignisse 2016.

Das vergangene Jahr hat keinen Stein auf dem anderen gelassen, nichts ist mehr so, wie es vorher war. Wir verabschiedeten uns von David Bowie und Prince. Wir mussten uns fragen, ob wir Clowns überhaupt noch lustig finden dürfen.

Und zwischen Pokémon Go und reichlich Wut- und Reichsbürgern traf auf einmal Thomas Müller das Tor nicht mehr. Dieter Nuhr findet: 2016 war einfach anders, aber genauso komisch wie die vorherigen Jahre.

Der Jahresrückblick mit Dieter Nuhr im Livestream

Der Jahresrückblick "Nuhr 2016" läuft am Donnerstagabend ab 22.00 Uhr im Ersten. Der Fernsehsender stellt euch online kostenlos den Livestream zum Programm zur Verfügung. Dort findet ihr auch die kostenlose Mediathek, in der ihr euch die Sendung auch am Tag danach noch einmal ansehen könnt.

Wer bei unseren Kooperationspartner Magine TV und TV Spielfilm live ein kostenloses Basis-Paket abonniert hat, kann dort sogar mehr als 50 TV-Sender, darunter auch ARD und ZDF, kostenlos im Livestream sehen.



(cho)