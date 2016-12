Maxdome: Filme und Serien neu im Streaming zum Weihnachtswochenende

Alle Highlights der Woche bei Maxdome

Dieses Wochenende neu im Maxdome-Abo:

Große Action ist über die Feiertage auf Maxdome angesagt: In "Pacific Rim" kämpfen gigantische Roboter gegen eine Invasion von Außerirdischen aus dem pazifischen Ozean.

"Elementary" zeigt eine alternative Version von Sherlock Holmes - als Ex-Junkie und Ermittler in New York. In "Limitless" verbringen Eddie Morra und sein Schüler Brian Finch ungeheure Taten dank der leistungssteigernden Droge NZT-48.

Meister-Autoknacker Randall ‘Memphis’ Raines (Nicolas Cage) wird in "Nur noch 60 Sekunden" aus dem Ruhestand zurückgeholt, um eine ganze Reihe schicker Autos zu knacken. Und eine ganze besondere Freundschaft des Waisenjungen Pete sehen Zuschauer im Remake "Elliot, der Drache".

Aus den Tiefen des pazifischen Ozeans sind sie durch ein Dimensionsportal empor gestiegen, um Menschheit auszurotten: die monströsen Kaiju. Die erste Angriffswelle war ein schwerer Schlag, doch nun feuern die Menschen zurück: Riesenhafte Roboter, genannt Jäger, gehen in die Offensive und könnten die letzte Hoffnung für die Menschheit sein. (Mit Idris Elba, Charlie Hunnam)

Der drogenabhängige Sherlock Holmes musste sein Heimatland verlassen und sich in New York City in eine Entzugsklinik begeben. Nach seiner Entlassung wird ihm eine neue Beraterin, Dr. Joan Watson zur Seite gestellt, die aufpassen soll, dass Holmes nicht rückfällig wird.

Auch in New York arbeitet er wieder an Fällen und hilft mit seinem Scharfsinn der Polizei. (Mit Jonny Lee Miller, Lucy Liu)

Die Serie Limitless spielt nach den Ereignissen des Kinofilms Ohne Limit. Eddie Morra hat es mit Hilfe der leistungssteigernden Droge NZT-48 zum Senator in New York City gebracht.

Die Droge steigert seine Intelligenz und bringt seine Gehirnleistung auf 100 Prozent. Mit den Schattenseiten hat Eddie bereits Bekanntschaft gemacht. Nun nimmt er sich einen Schüler namens Brian Finch und weiht ihn in die Dunklen Geheimnisse von NZT-48 ein. (Mit Jake McDorman, Jennifer Carpenter)

Nach einem schweren Unfall ist der Ehemalige Meister-Autoknacker Randall ‘Memphis’ Raines (Nicolas Cage) in den Ruhestand gegangen. Doch als sein kleiner Bruder Kip bedroht wird, muss er zurückkehren.

Der Deal: Für den Autoschieber Calitri soll er 50 Luxuswagen in drei Tagen knacken. Memphis’ Talent, Autos in nur einer Minute aufzubrechen, ist hier gefragt. Zur Verstärkung trommelt er auch seine alte Crew zusammen, denn die Zeit wird knapp. (Mit Nicolas Cage, Angelina Jolie)

Remake des Kinderfilms Elliot, das Schmunzelmonster von 1977: Waisenjunge Pete findet tief im Wald einen wahren Freund: den gutmütigen Drachen Elliot, der fliegen und sich unsichtbar machen kann.

Als Elliot von der Naturpark-Hüterin Grace gefunden wird, findet er eine neue Familie, aber ein Problem bleibt: Werden die Erwachsenen Pete glauben, dass sein bester Freund ein Drache ist? (Mit Bryce Dallas Howard, Robert Redford)

(cho)