Kinostarts am 22. Dezember: "Assassin's Creed" und "Allied"

Film-Fans sagen: Das sind die besten Filme der Woche

Welche Filme, die neu ins Kino kommen lohnen sich und welche nicht?

Die Film-Community IsnotTV, Partner der Huffington Post, stellt jede Woche die besten Starts in den deutschen Kinos vor.

Und dabei stammen die Empfehlungen von Film-Fans weltweit - auch von dir: Mit einem Klick auf den Titel kannst du nämlich selbst deine Meinung abgeben und mehr erfahren.

➨ Passend zum Thema: Diese Filme und Serien sind im Dezember neu bei Netflix

Das sind die beliebtesten Kinostarts am Donnerstag, 22. Dezember 2016:

Weihnachten im Kino geht es dieses Jahr recht bunt zu: Den Anfang macht die Videospiel-Verfilmung der beliebten Reihe "Assassin’s Creed". Im neuen Disneyfilm "Vaiana" nimmt uns ein mutiges Mädchen mit auf den großen Ozean.

"Vier gegen die Bank" erzählt von 4 Männern, die auf ganz besondere Art ihre Rechnung mit einer Bank begleichen wollen. In "Allied - Vertraute Fremde” kommen sich die beiden Spione Max (Brad Pitt) und Marianne (Marion Cotillard) zur Zeit des 2. Weltkriegs näher.

"Eine schöne Bescherung" liefert uns eine schwedische Komödie über eine ungewöhnliche Patchwork-Familie. Außerdem wird es spannend bei dem Buch-im-Buch-Thriller "Nocturnal Animals".

Realverfilmung der beliebten Videospiel-Reihe Assassin’s Creed. Callum Lynch (Michael Fassbender) wird von einem Geheimbund entführt. Ein Computer-Experiment lässt ihn in die Haut seiner Vorfahren schlüpfen, unter ihnen befindet sich auch Aguilar, der im 15. Jahrhundert einem geheimen Assassinen-Bund auf der Spur war. Callum muss dieses Wissen nun Nutzen, um den auch in der Gegenwart noch mächtigen Templerorden zu bekämpfen. (Mit Michael Fassbender, Marion Cotillard)

➨ Passend zum Thema: Diese Filme und Serien sind im Dezember neu bei Amazon

Remake des Bankenfilms von 1976 mit hochkarätiger Starbesetzung. Peter (Jan Josef Liefers), der Boxer Chris (Til Schweiger) und Werbeexperte Max (Matthias Schweighöfer) wurden um ihre Ersparnisse gebracht. Für den Feauxpax wurder der unschuldige Bankangstellte Tobias (Michael Herbig) gefeuert. Zu viert schwören sie Rache, indem sie das einzig naheliegende tun: Die Bank ausrauben. (Mit Antje Traue, Til Schweiger)

Das neue Abenteuer aus dem Hause Disney: Vaiana wohnt auf eine Insel im Südpazifik lange vor unserer Zeit und ist Tochter des dortigen Häuptlings. Sie liebt das Wasser, doch niemand auf der Insel darf über das gefährliche Riff hinaus paddeln. Als die Insel jedoch zu sterben droht, macht sich Vaiana wagemutig auf den Halbgott Maui zu suchen, der an dem Schicksal der Insel nicht unschuldig ist. (Mit Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson)

Max Vatan (Mit Brad Pitt) arbeitet zur Zeit des 2. Weltkriegs als Spion für die Alliierten in Nordafrika. Um an Informationen zu kommen gibt er sich als Ehemann von Marianne Beausejour (Marion Cotillard) aus, die selbst als verdeckte Ermittlerin in einem Regierungsgebäude arbeitet. Beide verlieben sich jedoch tatsächlich ineinander und planen, die Spionage an den Haken zu hängen. Doch dies ist nicht so einfach wie gedacht. (Mit Brad Pitt, Marion Cotillard)

Eine schwedische Patchwork-Komödie vom Feinsten: Simon und Oscar sind schwul, ihre Freundin Chrissi im neunten Monat schwanger. Also ideale Voraussetzung für eine Familiengründung! Beim diesjährigen Weihnachtsfest soll auch die problematische Verwandtschaft davon erfahren. Alles läuft auf eine einmalige Katastrophe hinaus. (Mit Robert Gustafsson, Maria Lundqvist)

Susan lebt in einer nach außen hin funktionierenden zweiten Ehe, doch dabei nimmt sie hin, dass ihr Mann sie betrügt. Eines Tages kommt frischer Wind in ihr Leben: Ihr Ex-Mann Tony schickt ihr sein unveröffentlichtes Werk “Nocturnal Animals” zu und bittet um ihre Meinung. Während der Lektüre des Thrillers gerät auch Amys eigenes Leben zusehends aus den Fugen. Welcher unheilvolle Zusammenhang besteht zwischen ihrer Vergangenheit und dem Buch? (Mit Amy Adams, Jake Gyllenhaal)