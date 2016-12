Frauke Petry und Marcus Pretzell haben geheiratet

Die AfD-Chefin Frauke Petry hat ihren Lebensgefährten, den AfD-NRW-Vorsitzenden Marcus Pretzell, geheiratet. Die beiden AfD-Politiker gaben sich am Donnerstag in Leipzig das Ja-Wort.

Den Termin für die Hochzeit hatte das Paar zuvor geheim gehalten. Kurz nach der Trauung postete Petry dann allerdings ein Video mit Hochzeitsfotos auf Facebook und gab so die Neuigkeit bekannt.

Gerüchte um Schwangerschaft bestätigt

"Wir feiern mit unseren insgesamt 8 Kindern eine neue und besondere Familie, auf die wir sehr stolz sind", schrieb Petry. Aus ihren vorigen Ehen haben Petry und Pretzell jeweils vier Kinder. Auch die Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft Petrys wurden nun bestätigt.

Die AfD-Chefin schrieb auf Facebook nämlich weiter: "In der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres wird sich diese Familie noch um ein weiteres Mitglied vergrößern. Wir sind dafür unendlich dankbar."

Aber auch Pretzell gab in den sozialen Medien einen kleinen Einblick in die Hochzeit. Auf Twitter schrieb er am Donnerstag: "Warten auf das #Blumenmädchen".