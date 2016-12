Amazon: Diese Filme und Serien starten zu Weihnachten

Alle Highlights der Woche bei Amazon

Das Streaming-Portal Amazon setzt auf konfliktreiche Filme vor den Feiertagen: "Gods of Egypt" erzählt von einem jungen Mann namens Bek, der zwischen die Fronten verfeindeter ägyptischer Götter gerät. Währenddessen versucht der "E.T. - Der Außerirdische" nach Hause zu telefonieren.

In "Suicide Squad" wird die wohl schrägste Antihelden-Truppe aller Zeiten auf eine geheime Regierungs-Mission geschickt. Und Zuschauer machen Bekanntschaft mit dem Waisenjungen Pete und seinem ungewöhnlichen Freund "Elliot, der Drache".

Was lohnt sich und was nicht?



Ein großes Abenteuer im alten Ägypten, bei dem der junge Mann Bek in einen konflikt der Götter gerät, denn er möchte seine Geliebte retten, die vom Totengott Set (Gerard Butler) verflucht wurde.

Auch die beiden Gottheiten Horus und Hathor haben eine Rechnung mit dem dunklen Gott zu begleichen. Um ihr Ziel zu erreichen müssen sie bis ins Jenseits reisen; Bek muss seinen ganzen Mut zusammennehmen um sein Ziel zu erreichen. (Mit Brenton Thwaites, Nikolaj Coster-Waldau)

Der Klassiker von Steven Spielberg: Der Außerirdische E.T. landet versehentlich auf der Erde, doch der Junge Elliot macht es sich zur Aufgabe ihn wieder nach Hause zu bringen. Leicht ist das nicht, denn die Regierung möchte E.T. der Wissenschaft ausliefern. E.T. muss seine Verwandten anfunken bevor es zu spät ist, denn er wird vom Heimweh immer schwächer. (Mit Henry Thomas, Drew Barrymore,)

Das Kinoexperiment des Jahres 2016 aus dem Hause DC. Eine Gruppe von Fieslingen, darunter Harley Quinn (Margot Robbie), der Joker (Jared Leto) und Deadshot (Will Smith), wird von der US-Regierung auf eine höchstwahrscheinlich tödliche Mission geschickt. Der Haftstrafe sollen sie damit entgehen, doch sind sie ihrem rücksichtslosen Gegner gewachsen? (Mit Will Smith, Jared Leto)

Remake des Disney-Klassikers von 1977: Waisenjunge Pete findet tief im Wald einen wahren Freund: den gutmütigen Drachen Elliot, der fliegen und sich unsichtbar machen kann. Als Elliot von der Naturpark-Hüterin Grace gefunden wird, nimmt der Trubel seinen Anfang. Werden die Erwachsenen Pete glauben, dass sein bester Freund ein Drache ist? (Mit Bryce Dallas Howard, Robert Redford)



