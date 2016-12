Das dürfen Sie heute in den Soaps nicht verpassen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Trotz des von Till beim Verlag herausgeholten Aufschubs, steht Rufus nach wie vor mit seinem Roman unter Zeitdruck. Ihm will einfach nichts einfallen, und dann kehrt auch noch Lotta aus dem Schwimmcamp zurück. Zum Glück lässt Britta Lotta beim Stollen-Backen helfen. Das unkonventionelle Backen der beiden dient Rufus als Inspiration. Plötzlich ist "Ivy" wieder da. Erleichtert schlägt Rufus Till vor, dass erste Kapitel zu lesen. Leider macht sich gerade Lotta an Rufus Rechner zu schaffen, und der hat das Backup vergessen.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Alex ahnt, dass er eine Bombe platzen lässt, als er Sam und Manu sagt, dass er sich aus der Kunstbar zurückziehen und den Cage Club übernehmen wird. Als Alex auch noch offenbart, dass er seine Anteile Manu überschreiben will, rastet Sam vollends aus. Dana steht zu Nico. Doch als der ihr eröffnet, dass er Weihnachten ohne sie verbringen will, melden sich bei Dana erste Zweifel.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Daniel versucht deshalb, sich mit einer flüchtigen Bekanntschaft abzulenken. Der geplante gemeinsame Urlaub von Schmidti und Elifs Familie in der Türkei droht ins Wasser zu fallen, da sein Reisepass abgelaufen ist und er sich mit einer aufkeimenden Masernerkrankung rumschlägt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ronny versucht verzweifelt Weihnachten zu retten und besorgt - zusammen mit Leo in einer nächtlichen Tour - Ersatzbäume. Doch als sich herausstellt, dass er versehentlich Plastik-Kakteen erstanden hat, ist er am Boden zerstört - bis Ingo die Sache in die Hand nimmt und die Community Essen in Teamarbeit die schrägsten Weihnachtsbäume aller Zeiten beschert.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Elena vermisst ihre Freunde. Ausgerechnet Philip tröstet sie und rät, einfach abzuwarten. Nach einiger Zeit wird die Clique Elena schon vergeben. Als Anni aus Unachtsamkeit ein dummer Fehler passiert, ist Elena diejenige, die Anni aus der Patsche hilft. Fälschlicherweise glaubt Elena, ihre Aktion könnte Anni versöhnlicher stimmen. Doch Elena wird schnell auf den Boden der Tatsachen geholt.