Darts-WM 2017 im Livestream: Seht Max Hopps erstes Match online - Video

So seht ihr die PDC Dart WM 2017 im Livestream

Im Video erklären wir, wie ihr den Sender Sport 1 auch im Internet sehen könnt

Darts-WM 2017 im Livestream: Bei der diesjährigen Dart WM in London ist die Vorrunde in vollem Gange. An diesem Donnerstag geht das Turnier auch für den deutschen Teilnehmer Max Hopp los. Um 20.00 Uhr geht es für Hopp gegen den Niederländer van der Voort.

Am Dienstagabend setzte sich der Deutsche Dragutin Horvat in seinem ersten Match gegen den Russen Boris Koltsov mit 2:1 durch. Im zweiten Spiel, später am Abend, hatte Horvat allerdings weniger Glück: er verlor gegen den Australier Simon Whitlock mit 0:3.

Der Zeitplan am Donnerstag, den 22. Dezember

Ab 20.00 Uhr:

Jelle Klaasen - Jeffrey de Graaf

Vincent van der Voort - Max Hopp

Dave Chisnall - Rowby-John Rodriguez

Kim Huybrechts - James Wilson

Die Dart WM 2017 im Livestream sehen

Der Free-TV-Sender Sport 1 überträgt alle wichtigen Matches der Dart WM. Mit dem kostenlosen Livestream des Senders könnt ihr die WM auch ganz leicht online im Livestream verfolgen.

Unter dem Hashtag #dartzember findet ihr alle Posts in den sozialen Netzwerken über die Darts WM 2017.

Ihr seid genau so heiß auf die #DartsWM wie wir? Dann zeigt es!

Ändert jetzt euer Profil-Header. Weihnachtszeit ist Dartszeit! 🎯😉 #DartsWM pic.twitter.com/izS7bIcvXB — Darts-WM 2017 (@DartsWM) 14. Dezember 2016

(cho)