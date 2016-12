Na endlich: Blake Lively und Ryan Reynolds verraten den Namen ihrer Tochter

Blake Lively (29, "The Shallows") und Ryan Reynolds (40, "Deadpool") halten ihr Familienglück so gut es geht geheim. Doch nachdem das Paar seine beiden Töchter kürzlich zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert hat, verrieten sie jetzt auch endlich den Namen von Baby Nummer zwei. Laut "Us Weekly" heißt das zwei Monate alte Mädchen Ines.

Ein schöner, wenn auch etwas überraschender Name. Denn viele hatten mit einer ungewöhnlicheren Wahl gerechnet. Schließlich bewiesen Lively und Reynolds bei ihrer ersten Tochter ein bisschen mehr Kreativität. Die heute Zweijährige heißt James und trägt damit einen klassischen Jungen-Namen.

Wei Ryan Reynolds und Blake Lively sich verliebten, erfahren Sie hier

Wie süß Ines und James sind, zeigten die stolzen Eltern erst vor Kurzem: Bei der Einweihung von Reynolds Stern auf dem Walk of Fame trat zum ersten Mal die komplette Familie vor die Fotografen-Meute. Ein seltener Anblick, denn eigentlich halten die beiden Schauspieler ihre Kinder komplett aus der Öffentlichkeit fern. Schade eigentlich, denn so eine schöne Familie sieht man selbst in Hollywood nur selten!