Anschlags-Lkw: Familie in Tunesien von Anis Amri zeigt sich erschüttert Live-Blog)

Polizei fahndet nach dem Tunesier Anis Amri, vier seiner Kontaktmänner wurden bereits verhaftet

12 Menschen starben bei dem Anschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt

Das Video oben zeigt die 80 Meter lange Todesroute des Lkw-Fahrers

Ein Anschlag erschütterte Deutschland am Montag: Ein Lastwagen raste durch einen Weihnachtsmarkt in Berlin. Der vermutliche Attentäter befindet sich weiterhin auf der Flucht. Derzeit fahndet das Bundeskriminalamt nach einem Tunesier namens Anis Amri. Der 24-Jährige gilt als dringend tatverdächtig.

Der eigentliche Fahrer, ein Mann aus Polen, hingegen wurde tot auf dem Beifahrersitz gefunden.

17:56 Uhr: Schwester von Anis Amri zeigt sich erschüttert

"Ich kann es gar nicht glauben, dass Anis so etwas gemacht haben soll", sagt die 28-jährige Schwester Najwa. Er habe doch noch am Sonntag angerufen. Einen Tag, bevor er in Berlin einen Lkw in einen Weihnachtsmarkt gesteuert und mindestens zwölf Menschen getötet haben soll.

"Wir können es alle nicht glauben", sagt die Schwester. "Anis war nie religiös. Er hat getrunken, er hat gefeiert, er hat Popmusik gehört." Er sei ein ganz normaler Junge gewesen.

17:50 Uhr: Appell des Berliner Bürgermeister

"Hass hat in unserem Berlin keinen Platz." Das sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) in seiner Weihnachtsbotschaft mit Blick auf den Terroranschlag an der Gedächtniskirche.

17:46 Uhr: Heilbronn-Spur war Fehlalarm

Die Durchsuchung eines Reisebusses in Heilbronn hat sich als Fehlalarm entpuppt. Es handelte sich aber um eine Verwechslung, schreibt die "Heilbronner Stimme". Ein Zeugenhinweis hatte den Einsatz ausgelöst.

17:14 Uhr: Zustand einiger Verletzter nach wie vor kritisch

Zwölf Schwerstverletzte werden weiter in Berliner Kliniken behandelt. Einige von ihnen seien in kritischer Verfassung, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Donnerstag mit. Insgesamt 14 mittel- bis leichtverletzte Opfer des Attentats werden zur Zeit noch in Kliniken behandelt, 30 wurden inzwischen entlassen.

Bei einer erneuten Abfrage aller Berliner Krankenhäuser mit Notaufnahmen haben sich nach der Todesfahrt mehr Leichtverletzte als bisher erfasst in Kliniken behandeln lassen. Insgesamt gab es nach der aktuellen Zählung 56 Verletzte am Breitscheidplatz, die medizinische Hilfe im Krankenhaus brauchten.

16:26 Uhr: Merkel: Deutschland befindet sich in einer Bewährungsprobe

Angela Merkel sagte in der Pressekonferenz beim Bundeskriminalamt, man habe theoretisch "schon seit langem gewusst, dass wir auch Zielscheibe des islamistischen Terrorismus sind. Und trotzdem ist dann, wenn ein solcher Fall eintritt, wie dieser terroristische Anschlag auf den Breitscheidplatz, das natürlich noch einmal etwas ganz anderes".

Deshalb seien die Gedanken bei den Angehörigen der Opfer und bei den Verletzten im Krankenhaus. "Und gerade ihnen schulden wir auch die bestmögliche Arbeit", ergänzte die Kanzlerin.

Aber: Heute befinde man sich in einer Bewährungsprobe. Dabei habe man die "Werte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf unsere Seite". Sie sei stolz, wie die Menschen auf den Anschlag reagiert habe.

16:11 Uhr: Polizei durchsucht Reisebus, um Amri zu finden

Die Polizei durchsucht in Heilbronn einen Reisebus am Hauptbahnhof. Dies soll in Zusammenhang mit der Fahndung nach Amri stehen. Bestätigt wurde dies von der zuständige Generalbundesanwaltschaft aber bisher nicht, wie die lokale Zeitung "Heilbronner Stimme" meldet.

16:09 Uhr: Bestätigt - es sind Amris Fingerabdrücke

Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt haben Ermittler Fingerabdrücke des Terrorverdächtigen Anis Amri im Fahrerhaus des Lkw gefunden, mit dem am Montagabend 12 Menschen getötet und rund 50 verletzt worden waren. Das teilte Innenminister Thomas de Maizière (CDU) am Donnerstag bei einem Besuch des Bundeskriminalamtes in Berlin mit.

15:13 Uhr: Gedenkkonzert am Brandenburger Tor geplant

Berliner Künstler und Politiker wollen am Freitag der Opfer des Anschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gedenken. Mit einem sechsstündigen Gedenkkonzert am Brandenburger Tor soll dabei auch für das Leben, gemeinsame Werte und Freiheit demonstriert werden. Das Motto der Veranstaltung: "Together Berlin".

15:07 Uhr: Merkel informiert sich über Ermittlungsstand

Angela Merkel informiert sich derzeit beim Bundeskriminalamt in Berlin über den Ermittlungsstand nach dem Anschlag. Sie traf gemeinsam mit Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) am Donnerstagnachmittag am Berliner BKA-Standort in Treptow ein. BKA-Präsident Holger Münch wollte die Kanzlerin und die Minister persönlich unterrichten.

14:38 Uhr: Lewentz kritisiert Seehofers Kritik als "unanständig"

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hält die Kritik von CSU-Chef Horst Seehofer an der Flüchtlingspolitik für "unanständig". "Das war auch ein ziemlich brutaler Angriff auf die Kanzlerin (Angela Merkel)", sagte Lewentz der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Seehofer hatte nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt eine Überprüfung und Neujustierung der Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik gefordert.

14:22 Uhr: Auch am Lkw-Lenkrad Spuren von Amri

Wie die "Berliner Zeitung" erfuhr, sollen auch am Lenkrad des Sattelschleppers Fingerabdrücke von Anis Amri entdeckt worden sein.

Die Bundesanwaltschaft wollte dies auf Nachfrage nicht kommentieren. "Dies ist sicher nicht der richtige Zeitpunkt", sagte ein Sprecher.

14:05 Uhr: Rom bestätigt Tod von Italienerin bei Anschlag in Berlin

Die italienische Regierung bestätigte, dass bei dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt auch eine Frau aus Italien ums Leben gekommen ist. "Das Land schließt sich tief bewegt dem Schmerz der Familie an", schrieb Ministerpräsident Paolo Gentiloni am Donnerstag auf Twitter.

L'Italia ricorda Fabrizia Di Lorenzo, cittadina esemplare uccisa dai terroristi. Il Paese si unisce commosso al dolore della famiglia — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 22. Dezember 2016

Außenminister Angelino Alfano erklärte, dass die deutschen Behörden die Identifizierung der 31-Jährigen abgeschlossen hätten. "Ich bin von Herzen der Familie und ihren Liebsten nahe und teile den enormen Schmerz", sagte Alfano.

13:55 Uhr: Gauland kritisiert AfD-Parteikollegen wegen Vorwürfen gegen Merkel

AfD-Vize Alexander Gauland sagte gegenüber der "Welt", er halte es für völlig falsch, der Bundeskanzlerin eine "Blutschuld" an dem Anschlag zuzurechnen. Damit kritisierte er deutlich seine Partei-Kollegen Marcus Pretzell und Stefan Räpple.

Der AfD-Europaabgeordnete Marcus Pretzell hatte die Opfer des Anschlags zuvor als "Merkels Tote" bezeichnet und der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Stefan Räpple behauptete in einem Facebook-Post, die Bundeskanzlerin habe Blut an ihren Händen.

13:42 Uhr: Hilfsbereitschaft für Familie von polnischem Lkw-Fahrer

Mehrere Menschen wollen nach dem Anschlag in Berlin der Familie des getöteten polnischen Lkw-Fahrers helfen. "Wir kriegen Unmengen an Anfragen, wie man die Familie unseres Kollegen Lukasz finanziell unterstützen kann", schrieb Ariel Zurawski, Speditionsbesitzer und Cousin des Opfers, auf der Facebookseite des Unternehmens bei Stettin.

Der 37-Jährige hinterlässt seine Frau und einen 17 Jahre alten Sohn. "Wir danken für jedes gute Wort, jeden Rat und jede Hilfe", schrieb Zurawski. Er betonte: "Es ist unglaublich, was für eine Kraft in Menschen steckt."

Der Pole soll Berichten zufolge dem Terrorverdächtigen mehrfach ins Lenkrad gegriffen und so versucht haben, den Anschlag zu verhindern. Nach der Tat wurde er erschossen in der Fahrerkabine aufgefunden.

Es gibt auch schon eine Online-Petition, die das Bundesverdienstkreuz für den polnischen Fahrer fordert. Diese hat bereits über 2.000 Unterschriften gesammelt.

13:32 Uhr: Berliner Polizei: Geldbörse von Anis erst am Dienstag gefunden

Die Berliner Polizei erklärte, dass erst am Dienstag die Geldbörse in dem Lastwagen gefunden wurde, die auf die Spur des tunesischen Terrorverdächtigen Anis Amri geführt hat.

Zuvor hatte ein Tweet von Pegida-Gründer Lutz Bachmann für Verwirrung gesorgt. Schon am Montag schrieb er auf Twitter: "Interne Infos aus Berliner Polizeiführung: Täter tunesischer Moslem."

Interne Info aus Berliner Polizeiführung:

Täter tunesischer Moslem.

Das der Generalbundesanwalt übernimmt, spricht für die Echtheit. — Lutz Bachmann (@lutzbofficial) 19. Dezember 2016

"Wir können mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es am Montag keinen Anhaltspunkt für den tunesischen Verdächtigen gab", sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

12:49 Uhr: LKA wusste laut Medienbericht seit Monaten von Anschlagsplänen des Verdächtigen

Spätestens seit Sommer 2016 soll der mutmaßliche Attentäter Anis Amri Anschläge in Deutschland geplant haben. Dies berichtete nach Focus-Informationen ein V-Mann am 21. Juli 2016 dem Landeskriminalamt (LKA) in Nordrhein-Westfalen.

Im kleinen Kreis des Terrornetzwerks um den Hassprediger Abu Walaa aus Hildesheim soll Amri demnach wiederholt von seinen Attentatsplänen gesprochen haben. Im Sommer 2016 ging der Terrorverdächtige dann endgültig nach Berlin.

Schon Monate zuvor habe die Gruppierung um Abu Walaa vergeblich versucht, Amri nach Syrien zu schleusen. Wie "Focus Online" berichtet, soll das Netzwerk um den inzwischen inhaftierten Web-Imam Abu Walaa ein Dutzend junge Muslime zum IS vermittelt haben. Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft zufolge soll die Gruppierung zudem zwei Millionen Euro an die IS-Kämpfer transferiert haben. Das Geld stamme den Ermittlungen zufolge aus Spenden, Einbrüchen und Betrügereien mit Handyverträgen.

12:38 Uhr: Amri soll in Italien versucht haben, seine Schule anzuzünden

Medienberichten zufolge soll Amri schon als Schüler in Italien als Gewalttäter aufgefallen sein. "Er schuf in der Klasse ein Klima des Schreckens". Das schrieb die italienische Tageszeitung "La Stampa" über die kurze Zeit des Tunesiers an einer Schule in Catania auf Sizilien im Jahr 2011.

Amri soll dem Bericht zufolge nach seiner Einreise in Italien im Februar 2011 von der italienischen Polizei registriert worden sein. Hierbei habe er sich fälschlicherweise als minderjährig ausgegeben. Auf der Schule habe Amri dann Eigentumsdelikte, Drohungen und Körperverletzung begangen.

"Seine Geschichte als guter Migrant endete mit dem Versuch, die Schule anzuzünden", schrieb das Blatt unter Berufung auf seine Strafakte. Daraufhin sei er dann festgenommen worden.

Das italienische Innenministerium hat diese Informationen noch nicht bestätigt.

12:22 Uhr: Laut Medienbericht wurden Amris Fingerabdrücke an dem LKW gefunden

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, wurden an der Fahrertür des Lastwagen, der in den Weihnachtsmarkt gefahren war, die Fingerabdrücke des Terrorverdächtigen Amri gefunden.

12:19 Uhr: Amri soll sich als Selbstmordattentäter angeboten haben

Der Terrorverdächtige soll sich einem "Spiegel"-Bericht zufolge bereits vor Monaten als Selbstmordattentäter angeboten haben. Der "Spiegel" beruft sich dabei auf Ergebnisse von Telekommunikationsüberwachungen, die im Rahmen der Ermittlungen gegen mehrere Hassprediger stattgefunden haben sollen.

Die Äußerungen des Terrorverdächtigen sollen dabei allerdings so verklausuliert gewesen sein, dass sie nicht für eine Festnahme reichten.

11:50 Uhr: Berliner Weihnachtsmarkt wieder geöffnet

Der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz hat am Donnerstag wieder geöffnet. Vor der Öffnung des Marktes fand in der Gedächtniskirche eine Andacht statt. Aus Sicherheitsgründen wurden um den Markt Beton-Barrieren aufgestellt.

Nach Wiedereröffnung des Weihnachtsmarktes am #Breitscheidplatz werden Betonbarrieren aufgestellt. pic.twitter.com/psfDqgHDbn — radioBERLIN 88,8 (@radioBERLIN) December 22, 2016

Aus Pietätsgründen soll auf dem Markt außerdem auf grelle Beleuchtung und Partymusik verzichtet werden.

11:44 Uhr: Bundesanwaltschaft dementiert Berichte über Festnahmen

Die Bundesanwaltschaft hat nun dementiert, dass es Festnahmen im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Lastwagen-Anschlag gegeben haben soll. Der WDR hatte zuvor von einem Anti-Terror-Einsatz in Dortmund berichtet. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung sollen bei diesem Einsatz vier Kontaktpersonen des Terrorverdächtigen festgenommen worden sein.

Ein Sprecher der Karlsruher Behörde bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass derzeit verschiedene Maßnahmen im Bundesgebiet stattfinden würden. Konkreter äußerte er sich aber nicht.

10:45 Uhr: Pakistanischer Flüchtling soll verschwunden sein

Der pakistanische Flüchtling, der kurz nach dem Anschlag festgenommen und am Dienstagabend wieder freigelassen wurde, ist verschwunden. Das berichtet die britische “Daily Mail”, die sich auf Freunde und Familienmitglieder des Pakistani beruft.

Der kurzzeitig Verdächtige wurde laut BKA von Berlin nach Karlsruhe gebracht und dort stundenlang verhört. Dabei beteuerte er immer wieder seine Unschuld. Am Dienstagmittag wurde dann bekannt, dass die Polizei damit rechnete, den Falschen zu haben. Kurz vor 19 Uhr wurde der Pakistani dann freigelassen.

Seitdem soll er verschwunden sein. Seine Familienmitglieder und seine Mitbewohner in der Berliner Asylbewerberunterkunft haben laut “Daily Mail” noch nichts von ihm gehört.

10:30 Uhr: Hofer distanziert sich von Anti-Merkel-Attacken

Der ehemalige FPÖ-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer distanzierte sich von Anti-Merkel-Attacken anderer europäischer Rechtspopulisten. "Ich möchte Angela Merkel nicht für den Terror verantwortlich machen. Und schon gar nicht sagen, sie ist jetzt schuld, dass in Berlin Menschen zu Tode gekommen sind". Das sagte Hofer der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Er fügte hinzu, dass die von Merkel initiierte Willkommens-Politik aber viele ins Land gelockt habe, "die gar keine echten Flüchtlinge sind."

Der AfD-Politiker Marcus Pretzell hatte nach dem Anschlag in Berlin auf Twitter von "Merkels Toten" gesprochen (den Artikel dazu findet ihr hier).

Zuvor kritisierte bereits der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach solche Vorwürfe, die Merkels Asylpolitik die Schuld an dem Anschlag geben.

10:07 Uhr: Kontaktpersonen von Amri festgenommen

Vier Kontaktpersonen von Amri sollen in Dortmund festgenommen worden sein. Das hat die Generalbundesanwaltschaft laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung bestätigt.

09:59 Uhr: Bruder fordert Terrorverdächtigen Amri zur Aufgabe auf

Ein Bruder von Anis Amri hat den Terrorverdächtigen zur Aufgabe aufgerufen. "Ich bitte ihn, sich der Polizei zu stellen", sagte Abdelkader Amri der Nachrichtenagentur AP. Die Familie im tunesischen Oueslatia sei erschüttert über die Nachrichten von dem Anschlag.

"Wenn bewiesen wird, dass er verwickelt war, sagen wir uns von ihm los", sagte Abdelkader Amri.

07:00 Uhr: Polizei durchsucht Flüchtlingsheim in NRW

Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt haben Polizisten eine Flüchtlingsunterkunft im nordrhein-westfälischen Emmerich durchsucht. Die Aktion am Donnerstagmorgen, an der schätzungsweise 100 Beamte beteiligt waren, darunter Spezialeinsatzkräfte, war nach etwa einer Stunde beendet. Über das Ergebnis gab es zunächst keine Informationen. Es ist bekannt, dass der gesuchte Verdächtige Anis Amri in einem Flüchtlingsheim bei Emmerich gelebt hatte.

06:32 Uhr: Israelin unter den Toten vom Breitscheidplatz

Unter den Todesopfern des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist auch eine israelische Frau. Dies bestätigte am Donnerstag ein Sprecher des israelischen Außenministeriums. Die Frau war mit ihrem Mann auf dem Weihnachtsmarkt gewesen und nach dem Anschlag am Montagabend als vermisst gemeldet worden.

Ihr Mann, ebenfalls israelischer Staatsbürger, wurde bei der Attacke schwer verletzt. Er sei mehrmals operiert worden, schwebe aber nicht mehr in Lebensgefahr, berichtete die Nachrichtenseite "ynet2".

05:39 Uhr: Amri chattete mit IS-Mitgliedern

Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, soll online zum Bau von Bomben recherchiert haben. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf US-amerikanische Sicherheitskreise. Außerdem soll Amri über den Messenger-Dienst Telegram zumindest ein Mal in Kontakt mit dem IS gestanden haben. Darüber hinaus soll sich Amri auch auf der Flugverbotsliste ("No Fly List") der USA befunden haben.

