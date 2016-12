Anis Amri hat sich kurz nach dem Anschlag in Berlin-Moabit aufgehalten (News-Blog zum Berlin-Anschlag)

12 Menschen starben bei dem Anschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der gesuchte Anis Amri am Steuer saß und erlies einen Haftbefehl

Das Video oben zeigt die 80 Meter lange Todesroute des Lkw-Fahrers

Der Lkw-Anschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt erschütterte Deutschland am Montag. Der vermutliche Attentäter befindet sich weiterhin auf der Flucht. Derzeit fahndet das Bundeskriminalamt nach einem Tunesier namens Anis Amri.

Der 24-Jährige gilt als dringend tatverdächtig. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass er den Sattelzug gefahren hat und hat am Donnerstag einen Haftbefehl erlassen.

Der eigentliche Fahrer, ein Mann aus Polen, hingegen wurde tot auf dem Beifahrersitz gefunden.

21:14 Uhr: Tatverdächtige hielt sich kurz nach dem Anschlag in Berlin-Moabit auf

Wie der RBB berichtet, habe sich Anis Amri kurz nach dem Anschlag offenbar in Berlin-Moabit in oder in der unmittelbaren Umgebung einer dortigen Moschee aufgehalten. Diese wurde am Donnerstagmorgen von der Polizei durchsucht. Dem Sender liegen Observationsbilder die Amri zeigen sollen. Stimmt die Zeitangabe auf den Überwachungsbildern, dann war noch Dienstagmorgen kurz vor 4 Uhr morgens in Berlin. Auch in den Tagen vor dem Anschlag wurde Amri dort von der Polizei gefilmt.

EIL: Anis Amri nach Attentat auf #Breitscheidplatz Dienstag früh in Moabit gesichtet. @rbbabendschau liegen Überwachungsaufnahmen vor. pic.twitter.com/SPmdidRiPM — rbb|24 (@rbb24) December 22, 2016

19:55 Uhr: Anis Amri bedrohte einen Mithäftling

"Ich schlage dir den Kopf ab." Soll der Gesuchte einen christlichen Mithäftling bedroht haben. Das geht aus einem Bericht der Strafvollzugsbehörde im italienischen Justizministerium hervor. Das Dokument bezieht sich auf die Haftzeit Amris im Gefängnis von Palermo. Darin heißt es zudem, dass Amri in der Haft Zeichen für eine Radikalisierung und eine Annäherung an die Ideale des islamischen Terrorismus gezeigt habe, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa schreibt.

18:05 Uhr: Generalbundesanwalt erlässt Haftbefehl gegen Anis Amri

"Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen gehen wir davon aus, dass Anis Amri den Lkw gesteuert hat, wir haben Haftbefehl erlassen", sagte eine Sprecherin des Generalbundesanwalt am Donnerstagabend.

17:56 Uhr: Schwester von Anis Amri zeigt sich erschüttert

"Ich kann es gar nicht glauben, dass Anis so etwas gemacht haben soll", sagt die 28-jährige Schwester Najwa. Er habe doch noch am Sonntag angerufen. Einen Tag, bevor er in Berlin einen Lkw in einen Weihnachtsmarkt gesteuert und mindestens zwölf Menschen getötet haben soll.

"Wir können es alle nicht glauben", sagt die Schwester. "Anis war nie religiös. Er hat getrunken, er hat gefeiert, er hat Popmusik gehört." Er sei ein ganz normaler Junge gewesen.

17:50 Uhr: Appell des Berliner Bürgermeister

"Hass hat in unserem Berlin keinen Platz." Das sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) in seiner Weihnachtsbotschaft mit Blick auf den Terroranschlag an der Gedächtniskirche.

17:46 Uhr: Heilbronn-Spur war Fehlalarm

Die Durchsuchung eines Reisebusses in Heilbronn hat sich als Fehlalarm entpuppt. Es handelte sich aber um eine Verwechslung, schreibt die "Heilbronner Stimme". Ein Zeugenhinweis hatte den Einsatz ausgelöst.

17:14 Uhr: Zustand einiger Verletzter nach wie vor kritisch

Zwölf Schwerstverletzte werden weiter in Berliner Kliniken behandelt. Einige von ihnen seien in kritischer Verfassung, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Donnerstag mit. Insgesamt 14 mittel- bis leichtverletzte Opfer des Attentats werden zur Zeit noch in Kliniken behandelt, 30 wurden inzwischen entlassen.

Bei einer erneuten Abfrage aller Berliner Krankenhäuser mit Notaufnahmen haben sich nach der Todesfahrt mehr Leichtverletzte als bisher erfasst in Kliniken behandeln lassen. Insgesamt gab es nach der aktuellen Zählung 56 Verletzte am Breitscheidplatz, die medizinische Hilfe im Krankenhaus brauchten.

16:26 Uhr: Merkel: Deutschland befindet sich in einer Bewährungsprobe

Angela Merkel sagte in der Pressekonferenz beim Bundeskriminalamt, man habe theoretisch "schon seit langem gewusst, dass wir auch Zielscheibe des islamistischen Terrorismus sind. Und trotzdem ist dann, wenn ein solcher Fall eintritt, wie dieser terroristische Anschlag auf den Breitscheidplatz, das natürlich noch einmal etwas ganz anderes".

Deshalb seien die Gedanken bei den Angehörigen der Opfer und bei den Verletzten im Krankenhaus. "Und gerade ihnen schulden wir auch die bestmögliche Arbeit", ergänzte die Kanzlerin.

Aber: Heute befinde man sich in einer Bewährungsprobe. Dabei habe man die "Werte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf unsere Seite". Sie sei stolz, wie die Menschen auf den Anschlag reagiert habe.

