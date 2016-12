Alan Thicke: Neue Details zu seinem überraschenden Tod

TV-Star Alan Thicke starb überraschend am 13. Dezember, nachdem er beim Eishockeyspielen mit seinem Sohn einen Herzinfarkt erlitten hatte. Seine Sterbeurkunde gibt nun neue Details preis. Das US-Portal "TMZ" hat das Dokument veröffentlicht, in dem eine "rupturierte Aorta" als offizielle Todesursache angegeben wird.

Weiter soll darin zu lesen sein, dass die Ärzte verzweifelt versucht hatten, mit Hilfe eines chirurgischen Verfahrens, das Leben des 69-Jährigen zu retten, jedoch ohne Erfolg. Er wurde um 14:14 Uhr offiziell für tot erklärt, rund drei Stunden nachdem er den Herzinfarkt hatte.

Trauer und Schmerz

Der Vater von Sänger Robin Thicke (39, "Blurred Lines") wurde bereits beigesetzt. Tanya Callau (40), mit der Alan Thicke seit 2005 verheiratet war, hat sich nun erstmals öffentlich zu Wort zu gemeldet. "Mit qualvoller Trauer und unfassbarem Schmerz danke ich allen aus tiefstem Herzen für die Liebe und Unterstützung während dieser unvorstellbaren Zeit", heißt es in ihrem Statement, das dem "People Magazine" vorliegt.

"Weinend und lächelnd kamen unsere engsten Familienmitglieder und Freunde in unserem Haus zusammen, um das Leben meines lieben und hingebungsvollen Ehemanns Alan Thicke zu feiern", so Callau weiter. Gemeinsam mit ihren Stiefsöhnen und ihrem erweiterten Familienkreis habe sie "meinen geliebten Ehemann, meinen Seelenverwandten und das Oberhaupt unserer Familie" schließlich zu Grabe getragen. "Wir bitten Sie, unsere Privatsphäre während dieser Zeit der tiefen Trauer zu respektieren."

Auch Schauspielerin Paula Patton (41, "Mission: Impossible - Phantom Protokoll") schrieb auf Instagram rührende Zeilen über ihren verstorbenen Ex-Schwiegervater. "Ich kannte Alan seit ich 15 Jahre alt war und er hatte einen großen Einfluss auf mein Leben. Ich liebte und respektierte ihn so sehr! Ich habe so viele großartige Erinnerungen und wir haben stets zusammen gelacht. Wir werden ihn so sehr vermissen! Sein Enkel ist sich ganz sicher, dass er noch im Geiste bei uns ist", so Patton. Die Schauspielerin war von 2005 bis 2015 mit Robin Thicke verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn Julian Fuego kam im April 2010 auf die Welt.