Chrissy Teigen sieht man fast nur in hohen Schuhen

"Ich fühle mich unwohl in flachen Schuhen. Meine Waden sind abnormal fest, ich bin plattfüßig und sehr entspannt in 15 Zentimeter hohen High Heels."

In einem Videointerview mit "Elle Australia" hat Chrissy Teigen (31) laut "Female First" verraten, dass sie nur High Heels trägt. Ab und zu ziehe sie sich Sportschuhe an, aber nur, um cool zu wirken. Die Ehefrau von John Legend (37, "Made to Love") weiß aber auch, dass hohe Schuhe nicht unbedingt gut sind: "Es ist schlecht für den Rücken und genau deswegen bin ich zweimal in der Woche beim Chiropraktiker."

Weitere spannende Fakten über Chrissy Teigen gibt es in diesem Video auf Clipfish