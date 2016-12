Nach Rihanna: Wirft Drake jetzt ein Auge auf J.Lo?

Auch wenn die große On-Off-Romanze mit Rihanna im Oktober mal wieder ein Ende gefunden hat: Star-Rapper Drake (30, "Hotline Bling") kann offenbar nicht die Finger von den Promi-Frauen lassen. Im Herbst wurde ihm Interesse an Kollegin Taylor Swift (27) nachgesagt. Und nun bahnt sich womöglich der nächste Streich an. Nach Informationen der US-Webseite "TMZ.com" bandeln Drake und Jennifer Lopez (47) derzeit ganz sachte miteinander an - auch wenn von einem Techtelmechtel oder gar einer Beziehung noch lange nicht die Rede sein kann.

Dem Bericht zufolge arbeiten Drake und die Pop-Queen ("Booty") momentan an einem gemeinsamen musikalischen Projekt. Aber auch abseits des Studios scheine es die beiden Stars zueinander zu ziehen - so habe Drake J.Lo bei zwei Auftritten in Las Vegas besucht und die 47-Jährige am Montag auch zu einer exklusiven Party im kleinen Kreise in West-Hollywood eingeladen. Noch sei zwar nichts passiert. Aber die Lage entwickle sich in eine eindeutige Richtung... behaupten zumindest die Informanten von "TMZ".

