Lea Thompson bringt mit dieser knalligen Farbe den Sommer zurück

Zur Premiere von "Why Him?" setzte Lea Thompson (55, "Ist sie nicht wunderbar?") auf ein dunkelrotes Kleid. Die Robe war dank des floralen Musters ein echter Eyecatcher. Durch den kurzen Schnitt wurden die Beine der Schauspielerin in Szene gesetzt. Außerdem lag das Kleid eng an, wodurch ihre Kurven hervorragend zur Geltung kamen.

Dazu kombinierte Lea Thompson schwarze Riemchensandaletten, die den Blick auf die rot lackierten Fußnägel lenkten, sowie eine Clutch. An ihren Händen funkelten silberne Ringe und gleichfarbige Armbänder. Außerdem trug sie dezente Ohrringe. Thompson entschied sich beim Make-up für ein wenig Mascara, etwas Rouge sowie Lipgloss. Ihre Haare hatte die Blondine wild gelockt und rundete damit den Red-Carpet-Look ab.

