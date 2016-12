Pelz-Fiasko: Was hat sich Justin Bieber nur bei diesem Outfit gedacht?

Justin Bieber (22, "Cold Water") hat sich mit seinem neuesten Outfit besonders bei Tierliebhabern ins Aus geschossen. Medienberichten zufolge wurde er am Montag mit einem übergroßen Pelzmantel in Los Angeles gesichtet. Als er gefragt wurde, ob der Pelz echt sei, sagte er laut "The Sun": "Aber sicher!" Auch die Tierschutzorganisation PETA hat sich bereits zum fragwürdigen Look geäußert: "Dieser Höhlenmensch-Couture-Look ist ein neuer Tiefpunkt für Justin Bieber."

Während viele Stars ihre Bekanntheit nutzen und sich gegen Tierquälerei und das Tragen von Pelz aussprechen, scheint den jungen Popstar sein Einfluss auf die Fans nicht zu interessieren. "Es ist immer erstaunlich, jemanden mit so großem Vermögen und Ruhm zu sehen, der keine Gnade für Tiere zeigt, die einfach allein gelassen werden wollen, um mit ihren Familien zu leben", wird PETA-Vizepräsidentin Lisa Lange zitiert.

