Helene Fischer: "Irgendwann drehen die Leute nicht mehr durch"

"Die Helene Fischer Show" versüßt seit fünf Jahren die Weihnachtsfeiertage und auch in diesem Jahr präsentiert die 32-jährige Blondine ("Atemlos durch die Nacht") wieder ihre beliebte Show. Ausgestrahlt wird diese am 25. Dezember im ZDF. Dabei sind unter anderem Tom Jones, Gregory Porter, Olly Murs, Klubbb3, Grace Capristo, Rainhard Fendrich und Naturally 7. Ihre bereits aufgezeichnete Show sieht sich Helene Fischer, die Weihnachten zusammen mit ihrem Freund Florian Silbereisen (35) und beiden Familien feiert, am ersten Feiertag auch an, wie sie "Bunte" verrät: "Das gehört bei uns schon fast genauso zum Fest wie die Weihnachtsgans."

Weihnachten bedeute für sie vor allem, "Zeit für meine Familie, meine Freunde und für mich selbst zu haben", erklärt die Entertainerin weiter. "Die Festtage sind für mich der pure Luxus. Sie gehören zu den wenigen Momenten im Jahr, in denen ich mich ganz auf meine Lieben zu Hause konzentrieren kann."

"All I Want for Christmas Is You" von Helene Fischer hören Sie auf Clipfish

Ärger mit Paparazzi

Und den Rest des Jahres lässt sich Helene Fischer "nicht unter Druck setzen", sagt aber auch, dass sie vielleicht gut reden hat, "weil sowieso gerade alles gut läuft. Ich weiß aber auch, dass irgendwann eine Phase kommen wird, wo der Hype abnimmt und die Leute nicht mehr durchdrehen werden bei allem, was ich mache. Auch damit werde ich zurechtkommen".

Bis es soweit ist, dauert es sicher noch eine Weile und bis dahin muss sie noch mit den "unschönen Aspekten" ihres riesigen Erfolgs zurechtkommen, und das sind laut Fischer die Paparazzi: "Es beschäftigt, belastet und nervt mich extrem. Besonders wenn wir wegen der Paparazzi wieder einmal durch den Hinterausgang verschwinden müssen und meine Fans womöglich glauben, ich würde vor ihnen fliehen. Ich meide sogar mittlerweile bestimmte Partys und suche mir selbst meine Urlaubsziele entsprechend aus."