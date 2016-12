Helen Hunt trauert um ihren prominenten Vater

Regisseur Gordon Hunt, Vater von Oscarpreisträgerin Helen Hunt (53, "The Sessions") und Ehemann von B. J. Ward (72), ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das berichtet unter anderem "Variety" unter Berufung auf einen Sprecher von Helen Hunt. Ihr Vater sei an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung gestorben, heißt es in dem Statement.

Gordon Hunt führte unter anderem in der Serie "Verrückt nach Dir" Regie, für eine Folge wurde er mit dem Directors Guild Award ausgezeichnet, für eine andere Episode erhielt er eine Nominierung. Hunt arbeitete auch für andere Comedy-Serien wie "Susan" oder "Frasier". Zudem setzte er zahlreiche Folgen von animierten Serien wie "The Jetsons" oder "The Richie Rich/Scooby-Doo Show" um.

