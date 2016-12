Besorgniserregende Zahlen - Noch nie gab es so viele Extremisten in Deutschland

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich zum Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin bekannt.

Das IS-Sprachrohr Amak meldete am Dienstag im Internet, ein IS-Kämpfer sei für den Angriff verantwortlich gewesen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière drang auf Besonnenheit. "Diese angebliche Bekennung des sogenannten Islamischen Staates - das ist ja in Wahrheit eine Terrorbande - haben wir gerade erst bekommen", sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend in der ARD.

Doch wie hoch ist die Terror-Gefahr in der Bundesrepublik? Ein interner Regierungsbericht gibt Aufschluss. Laut "Bild" gibt es in Deutschland derzeit so viele Extremisten, wie noch nie. Im Video oben erfahrt ihr mehr

(vr)