Es ist die wohl meistdiskutierte Medien-Reaktion auf den Anschlag in Berlin. Die "Bild"-Zeitung titelt am Mittwochmorgen in großen Lettern vor düsterem Hintergrund: "Angst!".

Darunter erfährt der Leser in einem kurzen Anreißer, worum es geht: Um den "Albtraum", der weitergeht, um "die Angst der Bürger in Deutschland" nach dem Attentat am Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.

Für einige Leser in den sozialen Netzwerken reiht sich das Blatt damit ein in die Riege der Politiker, die am Dienstag eine Art sicherheitspolitische Apokalypse herbeizureden versuchten. Innenminister-Chef Klaus Bouillon sprach von "Kriegszustand", CSU-Chef Horst Seehofer stellte gleich Deutschlands "gesamte Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik" in Frage und AfD-Chefin Frauke Petry diagnostizierte auf Facebook, Deutschland sei nicht mehr sicher.

Keine Frage: Die "Bild" bildet eine Stimmung ab, viele Menschen in der Republik dürften nach den Ereignissen von Berlin tatsächlich verängstigt sein. "Die Angst muss man ernst nehmen, denn sie ist ja real und nachvollziehbar", sagt auch der Sozialpsychologe Dieter Frey von der Ludwig-Maximilians-Universität München in der "Süddeutschen Zeitung".

"Was wollen die Terroristen? Dass wir verängstigt sind"

Andererseits müsse man auch reflektieren, wie realistisch oder eher: wie unrealistisch die Angst ist, mahnt Frey. "Das wird zwar einige Menschen nicht beruhigen, aber doch viele".

Und genau das, eine nüchterne, sachliche Reflexion des Anschlags in Berlin, vermissen viele Leser beim aktuellen "Bild"-Cover - einige unterstellen dem Blatt sogar eine indirekte Unterstützung der Terroristen.

Was wollen die Terroristen? Dass wir verängstigt sind. Wer hilft ihnen dabei? Die BILD mit dieser Titelseite. #IchBinEinBerliner https://t.co/G9tghKehQX — Benedikt Schäfer (@benmschaefer) December 21, 2016

Ein anderer Twitter-User schreibt: "Genauso geht man mit einem Anschlag um. Nicht! Verkaufszahlen sind euch halt immer am wichtigsten".

@BILD Zur Titelseite: Genauso geht man mit einem Anschlag um. Nicht! Verkaufszahlen sind euch halt immer am wichtigsten, Idioten! 😡 — A. Müller (@a_mull13) December 21, 2016

Wie man mit der aktuellen politischen Lage auch umgehen kann, zeigt unterdessen die "Berliner Morgenpost". Sie titelte am Mittwochmorgen mit einem Foto des Brandenburger Tors in Deutschland-Farben mit einem Weihnachtsbaum davor, darunter ein Zitat aus der Bibel: "Fürchtet euch nicht".

Journalist Richard Gutjahr kommentierte die "Bild"-Titelseite am Mittwochvormittag bei Facebook kurz und knapp mit den Worten: "* habt gefälligst" - eine Anspielung darauf, dass das Cover der Zeitung als indirekter Aufruf zum Fürchten verstanden werden kann.

"Die wirksamste Hilfe gegen Angst vor Terror ist, diese nicht von vornherein anzunehmen und herbeizureden und auf diese Weise noch zu verstärken", zitiert die "SZ" Peter Henningsen, Leiter der Psychosomatik und Psychotherapie an der TU München.

Worte, die vielen Menschen in Deutschland heute aus der Seele sprechen werden.

N24 berichtet live vom Tatort aus Berlin - die Sendung macht die Zuschauer wütend

