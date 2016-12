Bollywood-Star Kareena Kapoor: Es ist ein Junge

Bollywood-Superstar Kareena Kapoor (36, "In guten wie in schweren Tagen") hat einen Jungen zur Welt gebracht, das berichtet unter anderem "bbc.com". Der Kleine heißt Taimur Ali Khan Pataudi, wie Kapoor und ihr Ehemann, Schauspieler Saif Ali Khan (46), demnach in einem Statement bekannt gaben.

Das berühmte Schauspieler-Paar, von den Medien "Saifeena" getauft, ist seit 2012 verheiratet. Zuvor sollen sie schon seit fünf Jahren liiert gewesen sein. Khan ist der Sohn des ehemaligen indischen Cricket-Captain Mansur Ali Khan Pataudi und Sharmila Tagore, einer Schauspielerin. Kapoors Eltern und Großeltern gehörten ebenfalls zu den Top-Stars in Bollywood.

Bollywood bei "Let's Dance" erleben Sie auf Clipfish

"Wir sind so froh, mit euch die wundervolle Nachricht über die Geburt unseres Sohnes teilen zu dürfen", heißt es in dem Statement. Zuvor wurde Khan bereits in einer Mitteilung zitiert: "Das Kind macht uns komplett. Das Baby ist ein Teil von mir und ein Teil von ihr, das fühlt sich gut an." Der 46-Jährige hat bereits zwei Kinder aus seiner ersten Ehe. Für die 36-jährige Kapoor ist es das erste Kind.