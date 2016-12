Am Mittwochabend finden die letzten Bundesliga-Spiele 2016 statt

Um 20.00 Uhr ist Anpfiff - auch zum Top-Spiel München gegen Leipzig

Im Video sagen wir: So könnt ihr die 1. Fußball-Bundesliga im Livestream sehen

FC Bayern München - RB Leipzig im Livestream: Das Beste kommt zum Schluss. Im letzten Spiel des Jahres kämpfen Spitzenreiter FC Bayern und der Tabellenzweite RB Leipzig am Abend in München um den inoffiziellen Titel des Weihnachtsmeisters in der Fußball-Bundesliga. "Für alle, die den Fußball lieben, ist das ein fantastisches und interessantes Spiel", sagte Bayern-Trainer Carlo Ancelotti.

Beide Mannschaften liegen nach 15 Spielen mit je 36 Punkten gleichauf. Nur die bessere Tordifferenz beschert den Bayern Platz eins. Schon mit einem Unentschieden würde der Meister diesen behaupten. "Das Spiel ist wichtig, weil es gegen eine starke Mannschaft geht", sagte Ancelotti. Aber es sei "nicht entscheidend" für den Ausgang der Meisterschaft.

Hasenhüttl kündigte an, dass seine jungen Wilden auch in München mutig und selbstbewusst ihre Chance suchen würden. "Wir werden uns nicht verstecken." Mit ihrem Pressing wollen die "Bullen" die Bayern über den Platz jagen.

"Wir wollen mit unserem Stil gewinnen", kündigte Ancelotti wiederum an. Dominanten Offensivfußball möchte er spielen. Maßgeblich sei nicht das System, sondern die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive, mahnte der Trainer.

Die Erste Bundesliga im Livestream

Anpfiff ist in der Bundesliga am Mittwochabend um 20.00 Uhr. Alle Spiele live könnt ihr beim Pay-TV-Sender Sky Sport sehen oder online im Livestream bei Sky Go. Um die Sky-Angebote nutzen zu können, müsst ihr allerdings Abonnent sein oder ein Sky Select-Ticket für den Spieltag erwerben.

Die Konferenz zum Spieltag läuft bereits ab 19.00 Uhr, die Live-Schaltung zu den einzelnen Fußball-Spielen beginnt ab 19.45 Uhr.

FC Bayern München - RB Leipzig auf Sky Sport 2 HD

1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport 3 HD

1899 Hoffenheim - Werder Bremen auf Sky Sport 4 HD

FC Ingolstadt 04 - SC Freiburg auf Sky Sport 6 HD

Hertha BSC - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport 5 HD

Die Spieltags-Konferenz auf Sky Sport 1 HD

Die Fußball kostenlos online verfolgen

Eine kostenlose Alternative die Spiele zu verfolgen, bieten Online-Radios. Sport1.fm zum Beispiel berichtet von den Bundesliga-Spielen einzeln und in der Konferenz. Die Vorberichte im Audio-Live-Stream starten um 19.30 Uhr.

Die besten Szenen des letzten Fußball-Tages 2016 gibt es dann in der "Sportschau" im Ersten zu sehen. Ab 22.30 Uhr seht ihr dort alle Fußball-Spiele des Tages in der Zusammenfassung. Auch die "Sportschau" könnt ihr im LIvestream sehen und zwar kostenlos im ARD-Livestream und in der ARD-App.



