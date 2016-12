Ein Video des US-amerikanischen Youtube-Stars Adam Saleh sorgt derzeit bei Facebook und Twitter für heftige Diskussionen. Der 23-Jährige behauptet darin, dass er ein Flugzeug der US-Fluglinie Delta Airlines verlassen musste, weil er Arabisch gesprochen habe.

In dem Video, das auf sämtlichen sozialen Kanälen zu sehen ist, wird Saleh gerade vom Delta-Personal aus dem Flieger eskortiert.

"Meint ihr das ernst? Das ist 2016. Delta Airlines schmeißt uns gerade raus, weil wir eine andere Sprache gesprochen haben", sagt Saleh in die Kamera. Während ein Passagier ungläubig fragt "Echt jetzt?" und daraufhin sagt, dass ihn der Vorfall traurig mache, sieht man im Hintergrund mehrere Passagiere, die "Auf Wiedersehen" rufen und hämisch winken.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos

— Adam Saleh (@omgAdamSaleh) 21. Dezember 2016